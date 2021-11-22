Black Friday+聖誕將至 港口仍擁堵 美企包機到中國接貨

Black Friday（黑色星期五）將至，下月又到聖誕購物旺季，然而美國港口仍然擁堵，據內地傳媒報道，不少美企包機到中國接貨，每架航班成本高達200萬美元（約1558萬港元）。

盡管海運運費已從創紀錄高位回落，但美國港口持續擁堵。《華爾街日報》引述航運和零售業高管預計，美國港口積壓的船隻將在2022年初清理完畢。

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據內地「第一財經」報道，洛杉磯港和長灘港仍擠塞，美國單車企業Lectric eBikes表示，如果使用位於洛杉磯的港口，延誤可能數周而不是數天。該公司表示，洛杉磯的第三方物流配送中心已經無法使用，沒有足夠的容量來解決問題，該公司已放棄洛杉磯港口的處理系統，在鳳凰城建設自己的倉庫。

報道引述南加州海運交易所最新數據顯示，目前有有159艘船在兩大港口外等待，其中101艘為貨櫃船。

每架包機成本逾千萬

報道指出，多間美企選用昂貴的空運，來繞過擁擠的港口或補充庫存。其中，在北美風靡多年的公仔Beanie Babies的製造商泰爾，近1個半月累計在中美之間包機150多個航班，將玩具帶到美國。據泰爾介紹，每架航班的成本在150萬至200萬美元（折合約1168萬至1558萬美元）之間。

泰爾成功帶回數百萬個公仔，縮短貨品上架時間，惟該公司表示不會加價。泰爾CEO近期表示，廣為報導的全球供應鏈問題，為即將到來的聖誕節蒙上陰影，但他想告訴客戶，「聖誕節並沒有被取消」。

運動品牌Under Armour今年亦使用大量空運，CFO但對此不感到雀躍，「這是我們都面臨挑戰的問題」。

據報道整理近期美財報季電話記錄等顯示，孩之寶（Hasbro）、Nike、Levi Strauss & Co.、Lululemon、Ralph Lauren、Adidas、Deckers Outdoor Corp.等鞋履、服裝品牌的製造商，都表示在使用更昂貴的空運。

國際航空運輸協會信息顯示，雖然空運一向比海運更昂貴，但供應鏈瓶頸正在推高海運成本，並縮小差距。疫情前，空運成本是海運的12倍以上；但截至今年9月，僅貴了3倍。

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責任編輯：林佩怡

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