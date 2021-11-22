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【大S離婚】離婚後若分身家 台媒為何說大S「虧很大」

社會熱點 14:56 2021/11/22

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台灣藝人大S（徐熙媛）與大陸商人汪小菲（本名汪少菲）今日發表聯合聲明，和平解除維持十一年的婚姻關係。二人聲明中提及子女撫養事宜，但未有提及財產分配。台媒梳理徐汪二人的財產狀況後稱，如果離婚後分家產，大S或許「虧很大」。

大S名下有兩處豪宅 價值逾1.5億港元

據台灣「民視新聞網」報道，大S相當具有投資頭腦，名下有多筆房產。大S特別偏好台北信義區的豪宅，不僅能夠保值，房價更是連年飆升。她在2009年購入了「國家藝術館」，當初該建案標榜是「寧靜豪宅」，戶數僅有33戶，大S一口氣就買下一層一戶，124坪數（1坪等於 35.714平方呎）的豪宅。

大S在婚後2011年又購入「冠德遠見」，不過這戶豪宅於去年已脫手賣出。2016年大S又買下「台北信義」的頂樓戶，作為她現在的住所，等於大S手中握有「國家藝術館」、「台北信義」2處房產，總市值大約5.6億新台幣（約1.57億港元）。

汪小菲曾是中國最大餐飲集團「俏江南」的第二代，在和大S結婚後，俏江南也在2012年跨海來台設點，不過2年後就宣布歇業。

台媒曝大S徐熙媛已訴請離婚 汪小菲「漢奸論」是導火線？（組圖）

2017年，汪小菲出錢投資酒店「S Hotel」，由汪小菲任董事長，母親張蘭任董事，大S母親黃春梅也是董事，飯店大廳還掛有大S的照片。整棟飯店資本額高達3億新台幣（8,400萬港元），不過受疫情影響，2020年轉為防疫旅館。

據傳，該飯店每月租金高達7百萬新台幣（約196萬港元），再加上汪小菲疑似「不了解台灣市場」，因此投資失利，飯店也不斷傳出資遣消息。甚至有傳聞指出，大S會出售「冠德遠見」豪宅，就是為補救老公的S Hotel，不過此事遭到否認。

報道指出，就兩人的財產狀況看來，如果離婚後「分家產」，大S似乎較吃虧。目前在法官主持下，兩人已在庭上達成初步共識。

此外，針對二人育有的一對子女的撫養事宜，聯合聲明中已指出，兩人將繼續共同撫養孩子並給予孩子全部的愛與陪伴。

十一年情斷 大S徐熙媛與汪小菲發聲明證實離婚

責任編輯：尹航

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