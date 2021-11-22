乒乓外交50週年再續前緣？中美跨國組合將征戰休斯頓

昨日（21日）國際乒乓球聯合會在北京舉辦紀念「乒乓外交」50週年晚宴，並宣佈兩對中美跨國選手將組隊出戰2021年休斯敦世乒賽混雙比賽。其中中國的林高遠將搭檔美國選手張安，美國選手卡納克（Kanak Jha）將搭檔中國的王曼昱。

▲ 林高遠（左）、張安

▲ 卡納克（左）、王曼昱

據澎湃新聞報道，中國乒協主席劉國樑在紀念「乒乓外交」50週年晚宴上稱：「我們一直在思考，『乒乓外交』50年後的今天，我們如何在前輩夯實的中美友誼的基礎上，再深一步地通過體育賽事、體育活動、民間活動來增進兩國的友誼。」他表示，中國乒協聯合美國乒協向國際乒聯提出混雙中美跨國配對的建議，最終這一建議得到國際乒聯的支持。

報道指，在「乒乓外交」半個世紀的歷史背景下，在世乒賽的舞台上，直徑只有三厘米的乒乓球，再次成為中美體育交流與發展的載體。

1971年日本世乒賽期間，美國選手科恩誤上了中國隊的大巴車，正是這次誤打誤撞拉開了「乒乓外交」的序幕。1971年時任美國總統的尼克遜（Richard Nixon）推動中美關係和解時，中國在4月邀請於日本名古屋參加世界錦標賽的美國乒乓球隊訪問北京，終結兩國20多年的人員交往隔絕局面，事件被稱為「乒乓外交」。中美關係的發展也從「小球轉動大球」。

▲ 尼克松訪華

自此，中美乒乓也一直延續著良好的關係。 2019年中國乒乓球隊應美國奧委會、美國乒乓球協會共同邀請，中國乒協主席劉國樑率奧運冠軍馬龍、丁寧、許昕、劉詩雯等國乒眾將及教練團隊飛越太平洋，同美國國家乒乓球隊進行為期20天的共同訓練。

報道還指，如今，乒乓不僅見證著中美關係的發展，更成為中國向世界傳遞的一張名片。 前不久參與國際乒聯副主席競選的劉國樑，在五分鐘的競選宣言中一直強調中國乒乓和世界的關係：乒乓球不僅是中國的國球，也是世界性的運動。中國作為乒乓大國，有責任推動這項運動走向美國、走向全世界。

「乒乓外交」50周年 王岐山：中美合作是唯一正確選擇

乒乓外交50周年 崔天凱以8個字勸告美國

責任編輯：袁瑋婧

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁