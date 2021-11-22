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環保、消防安全違規 台遠東集團遭大陸罰3650萬（第二版）

經濟脈搏 15:41 2021/11/22

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大陸官媒報道，台灣遠東集團在大陸投資企業，因違法違規被查處。

＊18：55 新增遠東新世紀回應

據新華社，上海、江蘇、江西、湖北、四川等5省市有關執法部門，近期開展執法檢查，發現台灣遠東集團在當地投資的化纖紡織、水泥企業在環保、土地利用、員工職業健康、安全生產及消防、稅務、產品質量等方面，有一系列違法違規行為，依據法律法規對涉事企業採取罰款、追繳稅款、限期整改等措施，並收回該企業閒置建設用地。

報道指出，遠東集團涉事企業承認存在違法違規事實，已繳納或正按程序繳納罰款及稅款。查處違法違規問題仍在進行中。

中央社報道，遠東新世紀今天（22日）指出，大陸執法部門發現遠東新在環保、消防安全等領域部分項目不符規定，開罰3,650萬元人民幣；預計年底前完成改善，相關罰款、追繳稅款均依規定繳納，對財務及業務無重大影響。

台商投資意願料不受影響

在台灣，工商協進會理事長林伯豐則認為應只是個案，也不會影響台商在大陸的投資意願。

林伯豐又稱，市場在哪裡，就該到哪裡投資，投資應該以市場來評估，而不是以信任度來評估，指大陸的投資環境還是優於東南亞，但如果兩岸關係改善等，對台商在大陸投資的保障與意願都會提高。

大陸官媒：統一後 台灣民眾年收入或可提高2萬新台幣

【兩岸角力】陸國台辦：堅決反對任何形式「修憲謀獨」行徑

責任編輯：林佩怡

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