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中國外交部指立陶宛明顯被某些大國策動 關注會否亡羊補牢

國情動向 17:07 2021/11/22

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中國外交部昨宣布，把與立陶宛的外交關係降為代辦級，抗議立陶宛允許台灣當局設立「駐立陶宛台灣代表處」。外交部發言人趙立堅今日表示，立陶宛走到今天這一步，明顯是被某些大國所策動；對於會否斷交，指最應該關心的是立陶宛會否亡羊補牢。

趙立堅指出，立陶宛不顧中方嚴正抗議和反覆交涉，允許台灣當局設立「駐立陶宛台灣代表處」，是在國際上公然製造「一中一台」，開創惡劣先例。

他認為，立陶宛方面指所謂代表處不具外交地位，純屬欲蓋彌彰。他指，台灣當局妄稱在立陶宛設立所謂「代表處」，是台灣重要「外交突破」、所謂重要「外交成果」，分明是台灣當局和「台獨」分裂勢力不打自招，是他們搞「台獨」分裂行徑的有力罪證。

籲其他國家勿被某些大國裹挾 捲無謂對抗

他表示，立陶宛走到今天這一步，明顯是被某些大國所策動，但犧牲的是立陶宛的利益。呼籲世上其他國家從自身根本利益出發，從國際公理和正義出發，不要被某些大國所裹挾，不要捲入無謂的對抗。

對於中方是否有同立陶宛斷交的打算，趙立堅表示，中方有關決定已充分體現嚴正立場，將採取一切必要措施捍衛國家主權和領土完整，維護自身核心利益。接下來大家最應該關心的是立陶宛究竟是要一條道走到黑，還是糾正錯誤，亡羊補牢。

他又促立陶宛立即糾正錯誤，不要低估中國人民，捍衛國家主權和領土完整的堅定意志。也正告台灣方面，企圖挾洋自重，搞政治操弄，最終必將是死路一條。

立陶宛指台灣代表處無外交性質 歐盟表支持：無違一中政策

中國將立陶宛外交關係降為代辦級 專家稱釋4信號：不排除斷交

責任編輯：林佩怡

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