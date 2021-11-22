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國務院提9方面加大助中小企纾困 加強再貸款等精準「滴灌」

經濟脈搏 17:41 2021/11/22

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中國面臨經濟下行壓力，市場憧憬穩增長政策。國務院辦公廳今日（22日）發布關於進一步加大對中小企業紓困幫扶力度的通知，提出9方面措施，包括加大紓困資金支持力度，靈活精準運用多種金融政策工具，加強再貸款再貼現政策工具精準「滴灌」中小企業，用好新增3000億元（人民幣，下同）支小再貸款額度。

通知指出，中小企業是國民經濟和社會發展的主力軍，近期受原材料價格上漲、訂單不足、用工難用工貴、應收賬款回款慢、物流成本高，以及新冠肺炎疫情散發、部分地區停電限電等影響，中小企業成本壓力加大、經營困難加劇。

加大資金支持 製造業中小微企業延緩繳納第四季部分稅費

通知提出9大方面措施，包括加大紓困資金支持力度、進一步推進減稅降費、靈活精準運用多種金融政策工具、推動緩解成本上漲壓力、加強用電保障、支持企業穩崗擴崗、保障中小企業款項支付、著力擴大市場需求、全面壓實責任。

李克強：中國經濟現新的下行壓力 宏觀政策要圍繞市場主體展開

中國宏觀經濟論壇料中國全年GDP增速達8.1%

在加大紓困資金支持力度方面，通知提出鼓勵地方安排中小企業紓困資金，對生產經營暫時面臨困難但產品有市場、項目有前景、技術有競爭力的中小企，以及勞動力密集、社會效益高的民生領域服務型中小企（如養老托育機構等）給予專項資金支持；減輕房屋租金、水電費等負擔，給予社保補貼等。支持擴大小微企業融資擔保業務規模，降低融資擔保成本。

至於減稅降費，深入落實月銷售額15萬元以下的小規模納稅人免徵增值稅、小型微利企業減徵所得稅、研發費用加計扣除、固定資產加速折舊、支持科技創新進口等稅收優惠政策。製造業中小微企業按規定延緩繳納2021年第四季度部分稅費。研究適時出台部分惠企政策到期後的接續政策。

加強大宗商品監測預警 保障用電

通知又提到，加大信用貸款投放，按規定實施普惠小微企業信用貸款支持政策。對受疫情、洪澇災害及原材料價格上漲等影響嚴重的小微企業，加強流動資金貸款支持，按規定實施普惠小微企業貸款延期還本付息政策。

同時，加強大宗商品監測預警，強化市場供需調節，嚴厲打擊囤積居奇、哄抬價格等違法行為。又加強用電保障，加強電力產供儲銷體系建設，科學實施有序用電，合理安排錯峰用電，保障對中小企業尤其是製造業中小企業的能源安全穩定供應。此外，加大民生領域和新型基礎設施建設投資力度，又鼓勵各地因地制宜細化預留採購份額、價格評審優惠、降低投標成本、優先採購等支持措施。

另外，國務院促進中小企業發展工作領導小組辦公室，印發提升中小企業競爭力若干措施，當中提到加強加強信貸支持，直接融資支持，鼓勵中小企業通過併購重組對接資本市場。

人行：經濟復甦面臨周期性因素制約 貨幣政策保持穩定

IMF指中國經濟下行風險在積累 下調增長預測可能性升高

責任編輯：林佩怡

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