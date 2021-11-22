內地31省份鄉村全部男多女少 上海、北京比例失衡

內地農村男人結婚難的問題，一直備受關注。國家統計局官網近日發布《中國統計年鑑2021》，當中披露各省份鄉村性別比例，31個省份鄉村全部男多女少，其中上海、北京失衡情況最嚴重。

年鑑顯示，內地鄉村人口逾5.09億，其中男性逾2.64億人，女性逾2.45億人，男較女多近2000萬人。

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據「澎湃新聞」報道，當中各省份鄉村性別比，以女性為100，數字反映男性對女性的比例。《中國統計年鑑2021》顯示，全國鄉村人口性別比為107.91，即每100名女性，就有107.91名男性。而第七次全國人口普查的總人口性別比為105.07。

14省比例大過110

根據年鑑，分省份看，31個省份鄉村人口性別比均大於100，其中14個省份大過110。其中，上海鄉村人口性別比達130.93，失衡情況最嚴重；其次是北京的120.21。廣東、浙江、福建、重慶、海南、湖北、雲南、山西、江西、廣西、內蒙古、寧夏也超過110。

不過，城市人口男女比例方面，河北、內蒙古、遼寧、吉林、黑龍江、安徽、河南、重慶、四川、寧夏等城市人口中，女性則多於男性。

責任編輯：林佩怡

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