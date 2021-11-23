中央加強娛樂圈整治 嚴把明星網上信息內容導向 建負面清單

內地娛樂圈整治進一步加強。中央網信辦近日印發《關於進一步加強娛樂明星網上信息規範相關工作的通知》（以下簡稱《通知》），其中提到，嚴格違法失德明星藝人賬號管理。對違法失德明星藝人採取聯合懲戒措施，全網統一標準，嚴防違法失德明星藝人轉移陣地、「曲線復出」。同時嚴把娛樂明星網上信息內容導向，建立負面清單。

《通知》從內容導向、信息呈現、賬號管理、輿情機制等4個方面提出15項具體工作措施，力求有效規範娛樂明星網上信息。

《通知》要求，嚴把娛樂明星網上信息內容導向，加強正面引導，建立負面清單，禁止娛樂明星網上信息含有宣揚畸形審美、低俗緋聞炒作、惡意刷量控評、虛假不實爆料、誘導非理性追星等內容。

《通知》按照信息內容屬性、影響作用等因素，將娛樂明星網上信息劃分為演藝作品、個人動態、商業活動、公告、公益、權威發布等6種類型，針對網站平台首頁首屏、熱門推薦、熱搜榜單等重點環節提出明確要求，以進一步規範娛樂明星網上信息呈現。

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嚴防違法失德明星藝人「曲線復出」

《通知》要求，嚴格違法失德明星藝人賬號管理。對違法失德明星藝人採取聯合懲戒措施，全網統一標準，嚴防違法失德明星藝人轉移陣地、「曲線復出」。同時，嚴厲處置娛樂營銷賬號及其所屬MCN機構。

《通知》還強調，網站平台要建立娛樂明星網上信息輿情監測機制，及時發現處置爆料明星情感糾紛、爆料明星涉嫌違法犯罪行為、涉及粉絲群體性衝突等熱點輿情苗頭，並向主管部門報告。同時，針對涉娛樂明星網上熱點輿情，網站平台要對相關賬號主體身份進行複核，對賬號主體真實身份無法驗證的，進行明確標註。

責任編輯：尹航

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