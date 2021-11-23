李克強再談中國經濟：出台政策要從實際出發 避免一刀切措施

國務院總理李克強昨（22日）在上海主持召開部分地方政府主要負責人座談會，分析經濟形勢，研究做好經濟社會發展工作。他再提到中國經濟面臨新的下行壓力，要強化「六穩」「六保」，各地要把保市場主體特別是中小微企業、個體工商戶作為政策著力點；出台相關經濟政策措施時，要從實際出發，實事求是，避免採取運動式、冒進式、一刀切措施。

李克強上周也表示，中國國經濟出現新的下行壓力，要在高基數上繼續保持平穩運行面臨很多挑戰，要增強宏觀政策的前瞻性針對性，推動經濟爬坡過坎，保持經濟運行在合理區間和就業大局穩定。

分析認為，李克強和人行三季度貨幣政策報告，對於國內經濟的看法，都刪去「穩中向好」；而綜合近期政策表態來看，穩增長已經逐步成為政策共識。更有分析師稱，寬貨幣政策值得期待。

報告︰中國末季GDP 料增3.9%

李克強：中國經濟現新的下行壓力 宏觀政策要圍繞市場主體展開

新挑戰交織疊加、超出預期

李克強昨表示，今年以來，中國發展遇到的新挑戰交織疊加、超出預期。國內外環境中不穩定不確定因素增多，中國經濟面臨新的下行壓力，既要堅定信心，又要把困難估計得更充分，把辦法想得更周全有效。

他指出，要堅持穩中求進工作總基調，強化「六穩」「六保」特別是保就業保民生保市場主體，落實好歲末年初籌劃的跨周期調節舉措，加強能源、電力保障，推進改革開放，推進工業化城鎮化進程，繼續做好常態化疫情防控，防範化解風險，推動經濟在爬坡過坎中持續健康發展。

他指出，目前中國市場主體已超過1.5億戶。各地要把保市場主體特別是中小微企業、個體工商戶作為政策著力點，落實好國家減稅降費、市場保供穩價等政策，採取措施清理拖欠中小企業應收賬款，幫助市場主體降成本、解難題。

頂住下行壓力 改革開放下功夫

國家研究出台組合式減稅降費政策並形成規模，是用改革的辦法激發市場主體活力。地方和有關部門要為市場主體生存與發展創造良好環境，在出台相關經濟政策措施時，一定要從實際出發，實事求是，避免採取運動式、冒進式、一刀切措施。堅持政府過緊日子，集中財力保減稅降費政策落地、保基本民生和基層運轉。國家對地方轉移支付將更多直達基層，省級財政也要加強對縣級以下的支持。

李克強又強調，頂住經濟下行壓力，要注重在改革開放上下功夫。推動深化「放管服」改革取得新突破；推進高水平對外開放，抓住RCEP實施契機拓展國際合作，更好吸引外資，更深融入和穩固國際產業鏈供應鏈。同時，要做好保障和改善民生等工作；拓展市場化社會化就業渠道，確保群眾溫暖過冬，確保受疫情和自然災害影響嚴重群體的基本生活。

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責任編輯：林佩怡

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