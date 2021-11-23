【大S離婚】大S稱「冰凍三尺非一日之寒」 汪小菲據傳有新歡

台灣藝人大S（徐熙媛）與大陸商人汪小菲昨日宣布離婚，震撼演藝圈。大S受訪時透露離婚原因，指「冰凍三尺非一日之寒」。另有消息指，汪小菲已有新歡。

據台媒「三立新聞網」報道，大S接受訪問時透露離婚原因，稱「冰凍三尺非一日之寒」，「我選擇這時候離婚，因為小菲事業再起，帥又不算老，要再找條件更好的女友也容易。」她還說，「我希望小菲永遠過得比我好。」

報道還指，有狗仔爆料大陸媒體圈早已傳出汪小菲有新歡。這位新歡是住在北京朝陽區的20多歲女子，據說比汪小菲還有錢，目前就差兩人的親密畫面曝光。

對此記者求證大S，她則沒有回應。

另外，汪小菲過去曾開設精品飯店，並將飯店命名「S HOTEL」。當時飯店開幕他稱，「都是為了你的名字，S hotel」，直言這是送給愛妻的禮物，迅速讓S Hotel聲名大噪。如今兩人宣告解除婚姻關係，飯店名稱會否變更也成為關注焦點。據傳汪小菲有意將飯店重新命名為「菲行商旅」，不過內部人士向「三立新聞網」透露，目前還未收到相關公文。

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責任編輯：尹航

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