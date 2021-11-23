台灣遠東在陸企業遭罰 陸國台辦：不允撐台獨的人在大陸賺錢

新華社昨日報道，台灣遠東集團在大陸多地投資的企業，在環保等方面違法違規遭罰。大陸國台辦昨日表示，對「台獨」頑固分子及其關聯企業和金主，必須懲戒，強調絕不允許支持「台獨」、破壞兩岸關係的人在大陸賺錢，幹「吃飯砸鍋」的事。

被問到遠東在陸企業遭罰，與近日大陸國台辦公布「台獨」頑固分子清單，並表示依法對「台獨」頑固分子及其關聯企業和金主實施懲戒是否有關時，大陸國台辦發言人朱鳳蓮無直接點名。

▲ 大陸國台辦發言人朱鳳蓮

她表示，「台獨」頑固分子謀「獨」言行惡劣，嚴重破壞兩岸關係，嚴重危害台海和平穩定，嚴重損害兩岸同胞共同利益和中華民族根本利益。對他們及其關聯企業和金主必須依法懲戒。

陸國台辦列「台獨」頑固分子清單 禁入陸港澳 點名蘇貞昌等3人

她稱，需要指出的是，歡迎支持廣大台胞台企來大陸投資發展，將繼續依法保障台胞台企的合法權益，但絕不允許支持「台獨」、破壞兩岸關係的人在大陸賺錢，幹「吃飯砸鍋」的事。她呼籲廣大台商台企要明辨是非，站穩立場，與「台獨」分裂勢力劃清界限，以實際行動維護兩岸關係和平發展。

據報曾政治獻金蘇貞昌 學者：查處涉政治因素

據台灣傳媒報道，遠東集團曾對民進黨、國民黨有關政客提供政治獻金，以去年立委選舉為例，遠東集團捐給綠營較多。此外，台媒報道，2018年遠東集團曾向資助藍綠縣市長候選人，包括蘇貞昌。而台灣現任行政院長蘇貞昌，早前遭點名為「台獨」頑固分子。

對於遠東被大陸查處，台灣政治大學東亞所所長王信賢認為，從此次由官媒新華社點名發布、五省聯合檢查的「規格」來看，是「政治因素」，不排除接下來還有，恐進一步對台商在陸、在台經營造成影響。工業總會秘書長蔡練生則呼籲中國大陸「政治歸政治、環保歸環保」，不應動輒將事情牽扯政治。工商協進會理事長林伯豐昨稍早則稱，相關情況還要進一步了解，但相信屬於個案，應該不至於影響台商投資意願。

5省市執法檢查 遠東旗下兩企遭罰8862萬人仔

新華社昨報道，近期，上海、江蘇、江西、湖北、四川等5省市有關執法部門開展執法檢查，發現台灣遠東集團在當地投資的化纖紡織、水泥企業在環保、土地利用、員工職業健康、安全生產及消防、稅務、產品質量等方面存在一系列違法違規行為，依據法律法規對涉事企業採取罰款、追繳稅款、限期整改等措施，並收回該企業閒置建設用地。 遠東涉事企業承認存在違法違規事實，已繳納或正按程序繳納罰款及稅款。查處違法違規問題仍在進行中。

據統計，遠東集團旗下亞泥與遠東新世紀，遭大陸門開罰合計8862萬元人民幣，均表示對公司財務及業務無重大影響。

環保、消防安全違規 台遠東集團遭大陸罰款

責任編輯：林佩怡

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