內地半月內7銀行發聲：滿足房地產客戶合理資金要求

據內媒統計，自本月9日至昨日（22日），內地已有7家銀行相繼就房地產貸款相關問題發聲，強調將根據「房住不炒」的總體定位，堅決貫徹國家房地產政策，積極滿足房地產市場合理的資金需求。

據中國銀保監會網站19日消息，中國銀保監會新聞發言人答記者問時表示，今年前10個月，各項貸款新增17.9萬億元（人民幣，下同），同比多增783億元，資金供給合理充裕，有效滿足了實體經濟合理資金需求；信貸結構持續優化，房地產合理貸款需求得到滿足。

據21世紀經濟報導，週一（22日），寧波銀行回答投資者「如何實現近期金融管理部門提出的保交樓任務？」的提問時表示，「我們將在金融管理部門的指導下，切實保障個人住房的合理信貸需求，維護購房金融消費者的正當權益，在堅守風險底線的前提下，為我們的客戶提供更好的金融服務。」

同日，招商銀行表示，該行將堅決落實「房住不炒」的政策，繼續大力支持自住型剛需，維護房地產市場的健康發展，維護住房消費者的合法權益。

中銀保監：房地產合理貸款需求得到滿足

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人行、銀保監會相繼就房地產表態

11月以來，除招商銀行、寧波銀行外，還包括中國銀行、郵儲銀行、交通銀行、興業銀行、中信銀行等多家銀行就房地產貸款相關問題發聲，其中招商銀行為本月來第二次發聲。

日前多家內媒報道，內地10月房地產貸款投放較9月大幅回升，按月多增超過1500億元，其中房地產開發貸款按月多增500多億，個人住房貸款按月多增超千億，金融機構對房地產行業的融資行為明顯改善，預計11月份仍將保持增長態勢。

對於未來的政策基調，11月19日，人行在第三季度中國貨幣政策執行報告中表示，牢牢堅持房子是用來住的、不是用來炒的定位，堅持不將房地產作為短期刺激經濟的手段，堅持穩地價、穩房價、穩預期，保持房地產金融政策的連續性、一致性、穩定性，實施好房地產金融審慎管理制度，加大住房租賃金融支持力度，配合相關部門和地方政府共同維護房地產市場的平穩健康發展，維護住房消費者的合法權益。

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不宜對房地產貸款放鬆報過高期待

21世紀經濟報道引述光大證券首席金融業分析師王一峰表示，10月份單月房地產企業貸款呈現負增長萎縮態勢。下一階段，房地產企業貸款（主要是開發貸）需要扭轉下滑勢頭。短期內，房地產融資政策放鬆和弱資質房地產企業現金流壓力可能共存；中期看，隨著房地產企業合理融資需求逐步恢復，房地產企業現金流壓力將減輕。

平安證券首席經濟學家鍾正生表示，穩信用目前最重要渠道就是穩房地產貸款，近期關於銀行放鬆按揭和開發貸款的消息不斷，但總體來看，房地產相關貸款（尤其是對接個人的）出現有限恢復，這說明兩點：一是，穩房地產貸款更加強調消費者（按揭貸款）一端；二是，房地產「三穩」的實現需要其它部門和政策的協同發力，在房地產調控的整體性框架下採取適當的貨幣政策措施。因此，不宜對房地產貸款放鬆報過高期待，更多可能只是階段性地糾偏。

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