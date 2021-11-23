疫下出境遊陷停滯 報告料中國今年出境旅遊人數較2019年恢復17%

中國旅遊研究院國際研究所周一（22日）發布「中國出境旅遊發展年度報告2021」，預測2021年出境旅遊人數為2,562萬人次，與2019年相比按年恢復17%；惟受新冠疫情影響，2020年至2021年，內地出境旅遊總體處於停滯狀態，依然在底部盤整。

報告顯示，2020年全年出境旅游人數為2033.4萬人次，按年減少86.9%。2021年，預測出境旅遊人數為2,562萬人次，與2019年相比按年恢復17%；與2020年相比，按年增長27%。相比新冠肺炎疫情前過億人次的出遊規模，出境旅遊依然基本處於停滯狀態。

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出境旅遊目的地 澳門居首

從出境目的地結構上看，亞洲繼續在洲際目的地上佔據首位，佔比為95.45%。之後依次為歐洲、美洲、大洋洲和非洲。總體上看，較近程目的地受疫情沖擊的影響較小。赴亞洲、歐洲、大洋洲、美洲和非洲等地區的遊客，按年減幅在70%和95%之間。其中亞洲減幅最小，大洋洲減幅最大。

港澳台地區依然是出境旅遊最主要的目的地，佔據8成以上的份額。其中，由於疫情防控得力和政策協調順暢，澳門在出境旅遊目的地中排名第一，前往澳門的內地遊客市場出現明顯的復甦跡象，成為出境旅遊的亮點。

逾8成受訪者：確信目的地不再有感染才會出行

報告還指出，安全、近程和陪伴成為未來出境旅游的關注重點。調查數據顯示，出境旅遊成行的前提為疫情受到充分控制，82.8%的受訪者在只有確信某個目的地不再有新冠感染時才會出行。受訪者更傾向於避免選擇擁擠的旅游目的地。81.6%的受訪者表示未來一段時間內會選擇境內旅遊，而不是出境旅遊。71.7%的受訪者由於疫情的爆發，不太願意選擇航空方式出境旅行。

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旅遊時長方面，大部分受訪者對未來出境旅遊的時間預期在一周以內。計劃停留1-7天的受訪者，所佔比例為六成以上，其中4-7天的接近五成。計劃停留15天以上的受訪者所佔比例為不足10%。

報告表示，出境遊發展仍存在很大不確定性。展望2022年，出境旅遊市場的恢復步伐，取決於全球範圍內的疫情防控形勢，部分疫情防控形勢向好和疫情防控政策協調較為順暢的目的地，有望率先恢復。

責任編輯：易燕丹

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