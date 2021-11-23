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深圳千元橄欖汁什麼來頭？市監局：已啟動現場核查

社會熱點 12:27 2021/11/23

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近日深圳飲品店一款1000元（人民幣，下同）一瓶的橄欖汁引發眾議，昨日（22日）晚間，深圳市場監管通報已快速啟動現場核查工作。

據內媒報道，深圳一家飲品店週六（20日）推出一款1000元一杯的橄欖汁，報道引述門店工作人員表示，這杯千元橄欖汁，使用的原材料是潮汕那邊的橄欖，進價就需要800多元人民幣一斤，而製作需要花費3小時的時間。而盛裝橄欖汁的杯子則是450毫升的鎮店之寶金色杯子。

據網上流傳的視頻，工作人員表示，在製作飲料的時候會選取約一斤的金玉三捻橄欖，加上運輸成本和人力成本並不算貴。「如果要喝的話是需要提前預約的」，在原材料到達後，也需要時間進行製作。由於橄欖出汁率較低，因此製作時間也會久一些。 工作人員坦言，購買此產品的人並不多，自己的門店一個月大約賣出3瓶。

「其他價位的飲品購買者多一些。」該工作人員稱。 記者搜索發現，該飲品點內商品價格不等，最高的是售價1000元的金玉三捻橄欖汁，還有300元的橄欖汁、108元的山竹汁、榴蓮汁等，最便宜的也有28元的茶飲。

有市民稱味道不錯

視頻中還採訪了深圳市民方先生，該飲品店2019年開了第一家店，後來不到3年的時間在深圳共計開了23家門店。「1000塊錢的橄欖汁味道比較甘甜，約有400多毫升。」方先生稱，橄欖汁的味道還不錯，但他覺得性價比很低。

如此貴價飲品引發網民熱議，有人震驚道「喝了是能成仙嗎」，也有人質疑這是商家的炒作和噱頭。

報道指，1000元一杯的飲品中所採用的原料「金玉三捻橄欖」，原產於汕頭市金灶鎮，是橄欖中的一個名優特珍稀品種，比普通的橄欖味道甘香並且更少澀味，根據色澤、外形和單果重的特點可分為特級和一級，價格也有所不同。在淘寶上，價格最高一斤能賣到680元，銷量排名第五的該款橄欖價格為一斤373元。

喜茶為大股東

天眼查App顯示，「野萃山」關聯公司深圳市豪麟餐飲有限公司成立於2017年9月，註冊資本約34.55萬人民幣，法定代表人為梁錦麟。 “野萃山”是率先提出分子果汁細分品類概念，致力於讓消費者擁有更健康的果汁體驗。目前已擁有超過30家門店。

變更記錄顯示，11月11日，喜茶（深圳）企業管理有限責任公司投資入股該公司，持股比例60%，成為「野萃山」第一大股東。此前，野萃山於2021年2月獲得金沙江創投獨家A輪融資。

南京分店飲品大腸桿菌超標11倍　喜茶發聲明道歉

喜茶在港失勢内地卻逆市漲價 專家：年青消費者更重品牌個性

責任編輯：袁瑋婧

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