網易雲音樂為何稱「網抑雲」？原來關乎內地年輕人「喪文化」

即將在港上市的網易雲音樂 （新上市編號：09899） 在內地年輕族群中，有個特殊的名字——「網抑雲」，這是為何？原來是很多網民，在網易雲音樂的歌曲評論區發布大量透出抑鬱情緒的評論，每一個音樂評論都是一個悲情的故事。這背後，可能也和喪文化的流行有很大關係。

「網抑雲」一詞在內地已流行多時，曾被評選為「2020年十大網絡熱詞」之一。意思是指網易雲音樂App評論區中存在的抑鬱情緒發言過多，使看到評論的人感同身受，因此一起陷入抑鬱，或是可能有人無病呻吟、故意賣慘來裝文藝，或博同情。

網民喜愛的網抑雲語錄：

人要是矯情起來，聽什麼歌都好像在唱自己。

享受一個人的安穩，又期待兩個人的熱鬧。

下決心要忘了你，可我現在好想你。

不出現不打擾，是我最後愛你的方式。

你笑得真漂亮，好像從沒受過傷。

生而為人，我很抱歉。

你那麼孤獨，卻説一個人真好。

年輕時我想變成任何人，除了我自己。

網絡上對「網抑雲」的褒貶不一。有人認為這可能和喪文化的流行有很大的關係。喪文化是由頹廢、悲觀、絕望等消極情緒所引發的一種亞文化，通過文字、影片、表情包等形式在網絡上傳播。有人認為，近年來，年輕人的生活、學習、工作和情感等方面壓力較大，喜歡上這種喪文化也事出有因。也有人認為，將「抑鬱」這個詞娛樂化，其實是對真正抑鬱病人的傷害。

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責任編輯：尹航

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