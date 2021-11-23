美軍艦今年第11次通過台海 解放軍東部戰區：將採必要措施（第三版）

美國導彈驅逐艦米利厄斯號（USS Milius）周二（23日）通過台海，是今年美國軍艦第11次穿越台海。

*15：20 新增解放軍東部戰區回應

*16：35 新增中國外交部回應

解放軍東部戰區新聞發言人施毅表示，米利厄斯號過航台海，東部戰區組織海空兵力全程抵近跟監警戒。他批評，美方此舉製造安全風險，破壞地區穩定。戰區部隊將採取一切必要措施，堅決反制一切威脅挑釁，堅決捍衛國家主權和領土完整。

在北京，外交部發言人 趙立堅批評，美國軍艦近來多次打著航行自由的幌子，在台灣海峽炫耀實力、滋事挑釁，斥這非對自由開放的承諾，而是對地區和平穩定的蓄意干擾和破壞。他強調，中方捍衛國家主權和領土完整的決心堅定不移，促美立即糾正錯誤，停止尋釁滋事、越線玩火，多為地區和平與穩定發揮建設性作用。

美國海軍表示，米利厄斯號依國際法例行通過台灣海峽國際水域，這次穿越台海，展現美國對自由開放印太地區的承諾，美軍在國際法允許的任何地方飛行、航行與執行任務。

習晤拜登曾稱：搞「以台制華」危險 玩火者必自焚

上月美加軍艦曾過航台灣海峽，解放軍東部戰區表示組織海空兵力全程跟監警戒，並批評美加勾連挑釁、攪局滋事、性質惡劣，嚴重危害台海和平穩定；強調台灣是中國領土一部分。戰區部隊時刻保持高度戒備，堅決反制一切威脅挑釁。

國家主席習近平上周與美國總統拜登視像會晤時，曾指台海局勢面臨新一輪緊張，原因是台灣當局一再企圖「倚美謀獨」，而美方一些人有意搞「以台制華」，認為這一趨勢十分危險，是在玩火，而玩火者必自焚。

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責任編輯：林佩怡

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