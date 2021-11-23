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「中小企好中國經濟才會好」 中國推1+2政策組合拳助紓困

經濟脈搏 13:21 2021/11/23

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中國面臨經濟下行壓力，中小企業發展也面臨不少困難問題。工信部副部長徐曉蘭表示，近期國務院等發布的3份文件，形成支持中小企業發展的「1+2」長短政策「組合拳」，強調中小企業好，中國經濟才會好。

另中國人民銀行金融市場司司長鄒瀾表示，繼續綜合運用多種貨幣政策工具，保持流動性合理充裕，推動企業綜合融資成本穩中有降，加強對中小企業等實體經濟重點領域的支持。

國新辦今日舉行吹風會，聚焦加大對中小企業紓困幫扶力度政策。徐曉蘭表示，當前國內外經濟形勢依然複雜嚴峻，不穩定性不確定性明顯增多，中小企業發展面臨一些新的情況和問題，下行壓力加大。

中小企發展放緩 原材料價格高企、訂單不足

她提到，近期受原材料價格高企、訂單不足、用工難用工貴、融資難回款慢、物流成本高、新冠肺炎疫情散發、用電緊張等因素影響，中小企業主要經營指標增速放緩。

徐曉蘭

她稱，近期國務院辦公廳印發了《關於進一步加大對中小企業紓困幫扶力度的通知》，國務院促進中小企業發展工作領導小組辦公室近日印發了《為「專精特新」中小企業辦實事清單》和《提升中小企業競爭力若干措施》，3個文件凝聚部門合力，助企紓困與激發活力並舉，既利當前、又惠長遠，形成了支持中小企業發展的「1+2」長短政策「組合拳」。

國務院提9方面加大助中小企纾困 加強再貸款等精準「滴灌」

李克強再談中國經濟：出台政策要從實際出發 避免一刀切措施

她說，中小企業好，中國經濟才會好，要切實幫助中小企業渡過難關，加快提升中小企業競爭力。下一步將會同各地、各有關部門，紮實做好「六穩」「六保」工作任務，加強政策研究和儲備，全力支持中小企業紓困解難和創新發展。

人行官員：做好兩項工具到期後的政策支持和資金接續

鄒瀾則表示，針對近期中小微企業面臨的諸多困難，下一階段人行準備著重從三個方面繼續推動相關工作：

一、用好新增的3000億元支小再貸款額度，引導地方法人銀行增加信貸投放，將優惠利率傳導至小微企業和個體工商戶，運用好碳減排支持工具、2000億元煤炭清潔高效利用專項再貸款，推動中小微企業綠色低碳轉型

二、統籌做好兩項工具到期後的政策支持和資金接續，同時重點關注延期貸款、信用貸款的質量情況，有效防控信貸風險

三、深入開展中小微企業金融服務能力提升工程。強化金融機構內部資源配置和考核激勵。加強科技手段運用，大力推廣主動授信、隨借隨還貸款模式，規範發展供應鏈金融。同時，加強部門間協調配合，推動信用信息共享、融資擔保等配套機制建設，提升金融服務質效

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李克強：中國經濟現新的下行壓力 宏觀政策要圍繞市場主體展開

責任編輯：林佩怡

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