深圳二手房市場冰凍 9個月關停中介642家

深圳二手房市場冰凍，早前數據顯示，截至10月，深圳二手房成交量连续6个月下跌，9月份成交1635套，创近12年新低。據《中國新聞周刊》報道，今年前9個月，深圳已有642家中介門店關停。

報道指，深圳福田區的百花三路位於深圳「最強學區」百花片區，對房地產政策變化最為敏感，是觀察深圳樓市的窗口之一。僅在約300米長的路上，高峰時期有七八家中介門店、上百名房產經紀人，如今僅剩下三四家大型連鎖中介。然而如今這條路上冷冷清清，報道引述一家即將轉租的中宏地產門店內經紀人指，近4個月沒有二手房成交，只有一些零散的租客單。

深圳二手房調控深度和長度史無前例

今年2月8日，深圳住建局出台「關於建立二手住房成交參考價格發布機制的通知」，公佈3595個小區的參考價格。百花片區等深圳六大名校片區房源嚴重偏離參考價，實行參考價之後，交易門檻提高，成交量明顯下跌，3~7月，成交量按年跌幅均在50％以上。整個深圳的二手房成交量也在下跌，1月網簽量尚有8971套，3月跌破榮枯線，僅4869套，6月份的網簽量已降至3216套。

報道引述一位從業15年的百花片區資深中介表示，今年的調控是「史上對二手房和房產中介衝擊最大的一次，接近洗牌，洪水沖過來了」。這個片區有幾十家中介門店，超過600多名中介， 「新來的或者入行三四年的中介，沒有人脈資源，肯定活不下去，很多人辭職，去送快遞、跑滴滴，或者賣保險。」這位近4個月靠客戶資源只賣出一套房的中介表示，他們的生計被掐斷了。

深圳房地產中介協會秘書長張媛指，今年深圳對二手房調控的深度和時間長度，有史以來從未有過。深房中協每隔一段時間便會對全市的中介摸底調查，截至9月30日，深圳關停門店642個，佔問卷調查總量15.1％，有效實名登記中介人員約4.1萬人，較今年峰值減少6000餘人，較去年同期減少14.2％。

多省市啟動自助賣房新系統

除了樓市冰凍導致的行業壓力，另一方面，今年深圳、杭州、上海等地紛紛上線「自助賣房」系統，或將給傳統的房產交易模式帶來沖擊。房地產中介從業者已經隱隱感覺到，存量房的遊戲規則正在改變。

19日，深圳市房地產中介協會下發通知，深圳新版二手房交易網簽系統（以下簡稱新交易系統）正式上線。早前8月，杭州市推出二手房交易監管服務平台，上線「個人自主掛牌房源」的功能，為房主提供平台自行掛牌房源，直接跟潛在買家進行溝通，打破了通過中介交易的模式，引發了輿論針對二手房交易「去中介化」的聲浪。

《北京青年報》引述專家指，房產中介的崛起緣於市場的信息不對稱以及交易信任機制的缺失。短期內，「自助賣房」難以成為主流。政府建立這個平台的出發點很好，但是僅僅提供一個平台是遠遠不夠的，這是一項重大的基礎設施項目，需要政府投入資源建立一個強大的信用背書機制，比如資金監管、懲罰和賠償機制。在這之前，房產交易「中介模式」還不可能被完全取代。

但在張媛和多位行業資深人士看來，「房地產中介行業賺容易錢的時代已經過去了」。

責任編輯：袁瑋婧

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