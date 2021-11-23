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日媒：中國手機引領快充競爭 比iPhone快5倍

經濟脈搏 14:50 2021/11/23

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在手機電池材料還未有突破下，快速充電是解決電池續航焦慮的方法。日經中文網報導，中國的智能手機企業正競相開發快充技術，其中小米在今年秋季上市的旗艦機上配備自主技術，與美國蘋果公司的iPhone等產品相比，充電速度提高至5倍。

報導指出，小米此前充電器的最大輸出功率為67W，最新型號的手機進一步將充滿電所需的時間，縮短至不到一半。11月初在日本上市的小米旗艦機「Xiaomi 11T Pro」，配備5000mAh電池，支援最高120W快充，僅17分鐘即可充滿電。

小米OPPO提升快充技術 抗衡Apple

相較之下，Apple近年來並未給iPhone附帶充電器。以截至2019年提供充電器的型號為例，其最大輸出功率為5-18W。最新的iPhone 13系列，則支援使用20W以上的充電器高速充電。

由於充電速度受到測量時的環境等多種因素影響，難以單純比較，但如果根據性能參數進行比較，與iPhone13系列相比，小米能以五倍以上的速度充電。

此外，一直加強鏡頭功能的OPPO，近年來也進行快充相關研究。部分OPPO智能手機附帶最新款充電器，採用自主零部件等設計，將充電時的電力損耗降至1％左右。最大輸出功率為65W。

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OPPO計劃今後開發125W的充電器。據稱，屆時充滿電所需的時間，將從目前的分40分鐘縮短至約20分鐘。不過，該公司負責人表示，在支援快充的同時，需確保安全和結實，但電池將會變厚，重量也隨之增加。為不損害易用性，將加快設計開發，以保持快充和實用的平衡。

Apple或轉向無線充電

在中國手機企業相繼提升快充技術的背景下，Apple仍堅持自主路線。其中，Lightning雖支持快速充電標準，但速度低於中國廠商最新終端所採用的USB Type-C 標準，且存在與其他公司產品缺乏兼容性的問題。

報導引述行業相關人士指，如果難以維持Lightning，Apple將在無線充電領域也引進自主標準。目前，該技術的速度低於有線充電，但如果技術研發取得進展，包括無線領域在內的新競爭有可能變得更激烈。

責任編輯：易燕丹

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