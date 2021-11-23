海南將在全島全域開展數字人幣試點 加快建設海南國際清算所

海南省公布《海南省金融業「十四五」發展規劃》（下稱規劃）。規劃提出，開展數字人民幣跨境支付試點，支持引進或推動設立外資銀行等金融業態，不斷健全和豐富金融組織體系。規劃還提出目標，至2025年，金融業增加值要達到1,000億元人民幣，金融行業佔GDP比重要達到10%。此外，依法依規加快建設海南國際清算所。

規劃提到 壯大金融組織體系

規劃著重強調了數字人民幣的試點和推廣。具體來看包括：

在全島全域開展數字人民幣試點，探索具有海南自由貿易港特色的數字人民幣應用場景，打造數字人民幣生態體系。

穩步探索開展離岸金融業務，逐步培育海南自由貿易港離岸人民幣市場。

開展數字人民幣跨境支付試點，探索提升海南自由貿易港跨境支付效率。

探索利用人行數字人民幣促進綠色消費的試點經驗。

發展碳金融市場，鼓勵綠色金融創新業務在海南省先行先試，加大對應對氣候變化投融資支持力度，助力國家生態文明試驗區建設。

規劃從四方面指出當前海南發展金融業存在的問題，分別為金融業總體規模偏小，金融市場結構不均衡，金融創新能力不足，金融人才匱乏。

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在金融市場結構不均衡方面，規劃指出，當前，海南省以銀行等金融機構傳統存貸款業務為主，金融機構和業務類型傳統單一，間接融資占據主導地位，缺乏新型金融產品和業務支撐。證券市場等直接融資比重小，資本市場發育程度滯後。會計事務所、律所、評估機構等金融中介服務機構缺乏，金融要素市場、基礎設施不完善。

在壯大金融組織體系方面，海南省提出，將進一步增加法人金融機構數量，依法依規支持省內法人金融機構引進外資戰略投資者。支持引進或推動設立外資銀行、信托公司、金融租賃公司、消費金融公司、汽車金融公司、法人財產險機構、再保險機構等金融業態，著力彌補非銀行金融機構發展短板，不斷健全和豐富金融組織體系。

在豐富與國際慣例規則和制度體系相接軌的要素市場體系方面，海南省還提出依法依規加快建設海南國際清算所，建設國際知識產權交易所，規範探索知識產權證券化。推進國際能源、航運、產權、股權和大宗商品等交易場所國際化發展。

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責任編輯：尹航

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