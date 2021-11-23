聖誕訂單難做 內地中小企抱怨「不賺錢」

內地傳媒報道，在原材料漲價、限電等影響之下，加上海外消費市場恢復緩慢，不少中小企業感覺聖誕訂單「更難做」，「不賺錢」效應突出，更有企業透露因海運運費壓力，出現「棄貨」現象。

據「21世紀經濟報道」，東莞市大朗成邦服飾針織廠負責人表示，作為中小企業，該公司通過國內貿易公司接到聖誕訂單，訂單的數量和往年差不多，但今年明顯賺少了，因為生產成本增長，而出廠價格沒有變動。

原材料上漲 一玩具廠倒蝕

浙江一間解壓玩具廠的負責人也稱，所接到的聖誕訂單最終虧損了。據其指，今年出貨價比往年都高，以前小產品普遍2元（人民幣，下同）以下，現在基本是2元以上，但還是虧蝕，「連模具費都沒有賺回來。只能說疫情期間生意難做，加上原材料價格上漲，更難做」。

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當地另一間製袋公司負責人同樣表示，今年的聖誕訂單，中小企業的「不賺錢」效應突出。對中小企業來說，由於缺乏訂單，有一些錢賺就會接單，但受到運費、原材料漲價等多個不確定因素影響，今年接單的結果往往是虧錢。

海運運費高企 客戶棄單

這間製袋公司負責人說，感覺國外訂單比往年要多，因為國外很多地方不能生產，只能靠中國生產。但企業面臨的問題很多，尤其是等到訂單做好要發貨的時候，運費比原先漲了好多倍，就會有些客戶連貨物都不要。此外，聖誕訂單的單價普遍偏低，負責人認為「國外經濟情況不容樂觀，大家更沒錢了」。

在這樣的情況下，不少內地中小企業調整經營策略，上述解壓玩具廠負責人表示，他們今年有其他的國內訂單，因此聖誕訂單接得很少。

另有企業預期，明年海外訂單的不穩定性會持續，加上東南亞已經逐步恢復生產，因此有可能海外訂單的情況比今年差。

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責任編輯：林佩怡

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