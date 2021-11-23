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陸「遠東控股」澄清與台「遠東集團」無關：支持收復台灣

國情動向 16:41 2021/11/23

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台灣遠東集團在大陸投資的化纖紡織、水泥企業，因在環保、土地利用等方面違法違規，遭到罰款及限期整改。事件被廣泛報道後，部分網民及媒體誤將大陸「遠東控股集團」與「台灣遠東集團」混淆，並在網上點名批評大陸遠東控股集團。對此，遠東控股發聲明，澄清與「台灣遠東集團」無任何關聯，並強調堅決支持早日收復台灣。

「堅決捍衛國家主權」

大陸遠東控股聲明稱，該集團創建於1985年，總部位於江蘇宜興，創始人蔣錫培曾任中共十六大代表，江蘇省第十一次黨代會代表，江蘇省第十一屆、十二、十三屆人大代表。集團主營智能纜網、智能電池、智慧機場、智慧能源四大業務，旗下擁有遠東股份（600869）、遠東電纜等企業。

台灣遠東在陸企業遭罰 陸國台辦：不允撐台獨的人在大陸賺錢

聲明指，遠東控股集團創辦36年來，始終秉承「創造價值、服務社會，共建共享安全綠色美好生活」的初心使命願景，始終與黨同心、與國同頻、向上向善、為國爭光、為民謀利。

聲明又強調，「堅決擁護國家採取一切措施捍衛國家主權、領土及人民利益、發展環境！堅決支持早日收復台灣！」

台灣遠東集團遭罰8862萬元人民幣

據新華社周一（22日）報導，上海、江蘇、江西、湖北、四川等五省市有關執法部門調查發現，台灣遠東集團在當地投資的化纖紡織、水泥企業在環保、土地利用、員工職業健康、安全生產及消防、稅務、產品質量等方面，存在一系列違法違規行為。當局隨後依法採取罰款、追繳稅款、限期整改等措施，並收回該企業閑置建設用地。

台灣中央社報導稱，涉事公司為遠東集團旗下亞洲水泥與遠東新世紀，兩司合計罰款達8862萬元人民幣。目前，相關企業已繳納或正按程式繳納罰款及稅款。

陸國台辦警告：「台獨」意味和平喪失、災難降臨

陸國台辦列「台獨」頑固分子清單 禁入陸港澳 點名蘇貞昌等3人（第二版）

外界有聲音指，台灣遠東集團依法遭大陸部門查處，與早前大陸國台辦公布的「台獨頑固分子」清單有關。對此，大陸國台辦發言人朱鳳蓮未有正面回應遠東遭罰與此有關，另明確涉事集團確實存在違法違規問題。

朱鳳蓮續指，大陸歡迎台胞台企到大陸投資發展，但絕不允許支持「台獨」、破壞兩岸關係的人在大陸賺錢，幹「吃飯砸鍋」的事。她重申，「對台獨頑固分子，及其關聯企業和金主，必須須依法懲戒」。

責任編輯：易燕丹

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