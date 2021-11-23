習近平邀普京出席北京冬奧開幕式 外交部：普京愉快地接受了邀請

早前克里姆林宮19日表示，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）已收到前往中國出席北京冬奧開幕禮的邀請，將在確定所有細節後，與中方一起公布行程。今日（23日）中國外交部表示，普京總統愉快地接受了邀請。雙方正在就普京總統來華具體事宜保持密切溝通。

據澎湃新聞，趙立堅表示，共襄盛事是中俄之間多年形成的良好傳統，2014年習近平主席應邀出席索契冬奧會開幕式，這次習主席也邀請普京總統來華出席北京冬奧會開幕式，普京總統愉快地接受了邀請。雙方正在就普京總統來華具體事宜保持密切溝通。兩國元首的冬奧之約將再次詮釋中俄親望親好、鄰望鄰好的伙伴關係。相信兩國運動健兒將再創佳績，為向世界呈現一場簡約、安全、精彩的體育盛事作出應有的貢獻。

北京冬奧將在2022年2月舉行，俄羅斯新聞社（RIA）在2021年9月時曾報道，普京已接受中國邀請，將出席冬奧開幕禮。

俄羅斯衛星網19日報道，就美國可能對北京冬奧會進行外交抵制的消息，報道引述俄羅斯國家杜馬第一副主席、俄羅斯奧委會前任主席亞歷山大·茹科夫指出：「我不認為，這會在體育界引發極大反響。美國已多次表示有關這種可能性。這又一次證明，美國人將政治與體育混為一談。而體育應在政治之外。是否前往出席奧運會，是拜登的事情，奧運會無論如何都不會因他的缺席而受到影響。一些其他國家也作出了類似的聲明，但我再次強調，這對體育比賽不會有任何影響。」

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責任編輯：袁瑋婧

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