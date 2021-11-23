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外交部談中美乒乓外交2.0 稱不能由冷戰思維主導中美關係

國情動向 17:18 2021/11/23

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今年是中美乒乓外交50周年，國際乒聯日前宣布，中美選手將組隊出戰2021年休士頓世乒賽混雙比賽，有評論稱這是「乒乓外交2.0」。

正值中美關係微妙，外交部發言人趙立堅周二（23日）表示，中美再續乒乓外交佳話是值得高興的事，認為這對美方一些人是很好的提醒，就是不能任由冷戰思維主導今天的中美關係，不能再搞意識形態劃線，集團對抗那一套，呼籲美方應把不打冷戰的表態落到實處。

乒乓外交50週年再續前緣？中美跨國組合將征戰休斯頓

趙立堅稱，中美再續乒乓外交佳話，這對中美兩國乒乓球運動愛好者，體育界乃至支持中美友好的兩國人民來說，都是一件值得高興的事。他說，50年前，盔管中美政治制度和歷史文化有很大差異，兩國運動員並沒因此出現隔膜，他們互贈禮物，熱情擁抱，體現發自內心的真誠和友善。中美運動員在名古屋世乒賽期間的友好交往，促使兩國關係逐步打破堅冰，迎來春暖花開。

他續指，在當年中美兩國老一輩領導人以超越分歧、求同存異的政治智慧和外交藝術指引下，中美關係開啟了正常化進程。這說明中美人民友好感情，任何政治障礙都阻擋不了。未來50年，國際關係最重要的事是中美必須找到正確相處之道。回顧中美乒乓外交，最重要的啟示就是只要堅持相互尊重、平等相待，不同歷史背景和社會制度的國家，完全可以實現和平共處、合作共贏。

他最後指出，一個健康穩定的中美關係，需要順應兩國人民願望，符合時代潮流的「外交思維2.0」，美方應把不打冷戰的表態落到實處。

1971年，時任美國總統的尼克遜推動中美關係和解時，中國在4月邀請於日本名古屋參加世界錦標賽的美國乒乓球隊訪問北京，終結兩國20多年的人員交往隔絕局面。

責任編輯：林佩怡

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