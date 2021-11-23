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吳亦凡、鄭爽被列網絡主播警示名單 恐難靠直播帶貨復出

國情動向 18:09 2021/11/23

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內地加大整治娛樂圈亂象，中國演出行業協會網絡表演（直播）分會周二（23日）公布第九批網絡主播警示名單，88人上榜，當中包括吳亦凡、鄭爽、張哲瀚等藝人。

《人民日報》報道，這是首次將違法失德藝人，納入網絡主播警示名單。該會負責人稱，近年越來越多藝人在直播平台開通賬號，通過網絡表演或網絡營銷（直播帶貨）獲取經濟收益，但據「禁止劣跡藝人轉移陣地復出」相關精神，決定首次將違法失德藝人納入該警示名單。

此前，中演協網絡表演（直播）分會已經陸續發布8批共358名網絡主播警示名單，並組織全體會員對嚴重違法違規主播，在行業內實行聯合抵制和懲戒。今次出台的第九批名單，包括2名影響力較大的職業主播和3名演藝人員，分別是主播「鐵山靠」、「郭老師」及藝人吳亦凡、鄭爽、張哲瀚。

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據央視新聞，5人被指因粉絲量較大且具有鮮明的「飯圈」行為特點，有可能出現製造炒作話題、煽動大眾情緒，組織粉絲、僱用網絡水軍控制輿論走向等風險行為，成為重點關注的對象，分會也通報5人情況：

鐵山靠

此前抖音平台主動封禁了違規主播「鐵山靠」，引發其粉絲群體「靠家軍」的激烈反彈，有組織地在微博等綜合性內容平台發布大量煽動性信息、不實謠言信息等，體現出鮮明的飯圈行為特點，對行業生態造成惡劣影響。此外，鐵山靠粉絲威脅投訴監管部門11例，威脅上訪3例，威脅曝光媒體1例，威脅自殺1例，威脅訴訟抖音平台2例，威脅到央視聚眾鬧事1例。

郭老師

「郭老師」賬號的歷史內容主要是展示個人生活、發表個人看法，由於其人設設定是不修邊幅、講話接地氣，獲得了不少粉絲的擁躉。但同時，其賬號內容也具有較強的「逐臭審醜」特徵，不符合大眾審美、不具有社會價值，尤其對未成年人群具有不良引導的可能性，因此已被抖音等平台進行封禁。

吳亦凡

「吳亦凡」因涉嫌強姦罪已被正式批准逮捕。作為擁有龐大粉絲群體的藝人，其本人觸犯法律底線的行為，造成極其惡劣的社會影響。其粉絲群體中不乏未成年人群，法律意識淡薄、缺乏基本常識，曾公開發表諸如幫助「吳亦凡」越獄、潛逃海外等無視法紀、異想天開的不理智言論，此外，還多次在其他藝人、媒體、官方機構賬號下進行話題炒作、拉踩引戰、刷帖洗白。

吳亦凡參演節目被全網下架 行業協會：絕不讓他有立足之地

吳亦凡涉嫌強姦被批捕 或面臨最高10年刑期

鄭爽

「鄭爽」因「天價片酬」「陰陽合同」、偷稅漏稅、無證經營、代孕棄養等違法、違背公序良俗行為遭到大眾抵制。作為社會公眾人物，「鄭爽」屢次觸碰法律紅線、罔顧倫理和道德底線，引發社會激烈反應。「鄭爽」個人為狡辯違規事實一再發聲，也帶動其粉絲不斷參與發帖聲援，致使話題熱度不降反增，甚至部分粉絲濫用主管部門的公眾投訴舉報機制，產生重大不良影響。

偷逃稅被罰共計2.99億 鄭爽致歉：會按時繳稅款和罰款

鄭爽被封殺11天後首發聲  轉場IG稱「我一直都在」

張哲瀚

「張哲瀚」因參觀日本靖國神社等不當行為引起大眾熱議，嚴重損害民族情感，其粉絲以維護偶像為由在公開平台為其強行洗白，顛倒是非、漠視歷史，其中還存在大量未成年粉絲並發生不理智行為，線上與其他藝人的粉絲互撕謾罵、引發輿情事件，線下多次電話、現場上訪、投訴、舉報，影響社會正常秩序。

張哲瀚靖國神社拍照丟27個代言  官媒也這樣批評他

責任編輯：林佩怡

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