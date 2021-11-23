陳漫道歉「為稚拙無知自責」 迪奧：一如既往尊重中國人民情感

早前中國著名攝影師陳漫為DIOR拍攝的一組宣傳照引起軒然大波，被指醜化亞裔、刻意迎合西方審美，她早期的作品也被批辱華。今日（23日）陳漫在微博發佈道歉聲明，表示「為當時的稚拙無知而自責」，又強調自己是一個土生土長的中國人，並且深深地熱愛著祖國，將會繼續沉澱進學，用紮實的作品講好中國故事。隨後迪奧也在微博發佈公開聲明，澄清陳漫作品非dior商業廣告，並指dior「一如既往尊重中國人民情感」，對中國消費者和社會的誠意真心不移。

肩負起記錄和傳遞中華民族文化的使命

陳漫在微博發文指，「很抱歉現在才站出來。這些天我認真看了盡可能多的每一條指正，看到了大家對『少先隊員』組圖等等過往作品的批評。我深深反思，為當時的稚拙無知而自責。我想我還是一定要正式向大家道歉。」

陳漫表示，自己深知作為一名文藝工作者，應當肩負起記錄和傳遞中華民族文化的使命，用自己的作品展現出中國美，這亦是她一直在堅持著並想為之努力的目標。惟自己早期藝術觀尚未成型，參加展覽時對策展概念也不甚了解，使得當時的作品欠缺思考。尤其是08年錯誤使用「少先隊員」為標題的一組圖片，對少先隊組織造成了不好的影響，「我感到非常自責並再次鄭重道歉。」

陳漫稱，現時已深刻意識到，任何時候都不能忽略創作的嚴肅性和視角的全面性。「我已下架各平台相關內容，避免再次給大家帶來傷害，同時也將多加鉆研相關的歷史，多參加相關的組織活動，加強自己的思想意識。」

陳漫最後指對網民批評全部接受，並將時刻不忘以新時代昂揚自信的精神風貌作為創作源泉，用紮實的作品講好中國故事。

迪奧急割席

迪奧隨後也在微博表示，陳漫的作品是她參與迪奧藝術項目的作品之一，而非商業廣告。並指網絡出現輿論意見時迪奧立即給予高度重視，隨即刪除該作品在Dior官方線上及線下的相關內容。

聲明稱，Dior一如既往地尊重中國人民情感，嚴格遵守中國法律法規，並繼續協同相關部門把關審核批准所有公開露出的作品。如發生任何錯誤，一定虛心聽取意見並及時糾正。Dior對中國消費者和社會的真心誠意，堅定不移。

責任編輯：袁瑋婧

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