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美國邀台灣參加下月民主峰會 中俄未在名單上

國情動向 10:04 2021/11/24

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美國總統拜登將於12月舉行首屆視像民主峰會，美國國務院周二（23日）公布受邀名單，110名受邀者中，台灣包括在內，此舉勢惹北京反彈。而中俄等國則未在名單上。

中方曾批評，所謂「民主峰會」挑動意識形態對抗，並質疑只有國際社會部分成員參加的「民主峰會」能有多民主。

另外，美台昨日舉行經濟繁榮夥伴對話。大陸國台辦表示，反對美台任何形式的官方往來，敦促美方切實恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，妥善處理涉台問題，不要向「台獨」勢力發出錯誤信號。民進黨當局「倚美謀獨」不會得逞。

京曾批「民主峰會」 挑動意識形態對抗

拜登將於下月9日至10日召開線上民主峰會，聚焦3大主題，包括打擊貪腐、專制主義及促進人權，參與將包括政府、民間社會和私營部門的領導人。

受邀名單上，除了英國、加拿大、德國、法國等，亞洲方面，台灣、日本、南韓、印尼、馬來西亞、菲律賓與印度等都受邀。

拜登將開民主峰會 美國務院：台灣在符合「一中政策」下就參會洽談

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）3月出席眾議院外交委員會聽證會時，承諾會邀請台灣參與12月民主峰會。布林肯當時說，台灣是強健民主政體、科技重鎮，能對世界作出貢獻。

國家主席習近平上周與拜登視像會晤時，就台灣問題上稱，美方一些人有意搞「以台制華」，警告玩火者必自焚，強調一個中國原則和中美三個聯合公報是中美關係的政治基礎。

【習拜會】拜登會後稱：不鼓勵台灣獨立 支持《台灣關係法》（第二版）

【六中全會】中央政策研究室：民主不能由西方定義 斥美要分裂世界

此前，中國外交部副部長樂玉成表示，美國在民主方面的記錄並不光彩，國會山淪陷人們還記憶猶新。他批評美國對外搞「顏色革命」、「民主改造」留下一個個爛攤子。再說，只有國際社會部分成員參加的「民主峰會」能有多民主？他稱民主是全人類的共同價值，不是哪國專利。壟斷民主的定義權「拉一派、打一派」，以「民主對威權」劃線挑動意識形態對抗，完全是對民主的歪曲和褻瀆，將會貽害無窮。

責任編輯：林佩怡

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