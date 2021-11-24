美國邀台灣參加下月民主峰會 中俄未在名單上 京堅決反對（第三版）

美國總統拜登將於12月舉行首屆視像民主峰會，美國國務院周二（23日）公布受邀名單，110名受邀者中，台灣包括在內，而中俄等國則未在名單上。

＊12：47 新增國台辦回應

* 16：44 新增中國外交部回應

在北京，外交部發言人趙立堅周三（24日）表示，中方堅決反對美方邀請台灣當局參加所謂「領導人民主峰會」，促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，停止向「台獨」勢力提供任何講台，停止為「台獨」勢力張目。警告為「台獨」勢力搭台，只會讓自己下不來台，與「台獨」一起玩火，終將引火燒身。

外交部斥美挑動陣營對抗

拜登將於下月9日至10日召開線上民主峰會，聚焦3大主題，包括打擊貪腐、專制主義及促進人權，參與將包括政府、民間社會和私營部門的領導人。

受邀名單上，除了英國、加拿大、德國、法國等，亞洲方面，台灣、日本、南韓、印尼、馬來西亞、菲律賓與印度等都受邀。

拜登將開民主峰會 美國務院：台灣在符合「一中政策」下就參會洽談

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）3月出席眾議院外交委員會聽證會時，承諾會邀請台灣參與12月民主峰會。布林肯當時說，台灣是強健民主政體、科技重鎮，能對世界作出貢獻。

趙立堅周三表示，堅決反對美方邀請台灣當局參加所謂「領導人民主峰會」，重申世界上只有一個中國，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，台灣是中國領土不可分割的一部分，一個中國原則是公認的國際關係準則。台灣除了作為中國的一部分，沒有別的國際法地位。

至於「領導人民主峰會」，趙立堅稱民主是全人類共同價值，不是少數國家的專利，美方所作所為恰恰證明所謂民主只不過是一個幌子，是美方拿來推進其地緣戰略目標、打壓他國、分裂世界、服務自身、謀取私利的工具。他批評，美方披著民主外衣，推行集團政治，挑動陣營對抗之舉，是冷戰思維的再現，將受到國際社會有識之士的普遍質疑和反對。

稍早國台辦發言人朱鳳蓮指出，美國網站所列的涉台稱謂是錯誤的，堅決反對美台進行任何形式的官方往來，這個立場是一貫的、明確的。敦促美方切實恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，妥善處理涉台問題。

國家主席習近平上周與拜登視像會晤時，就台灣問題上稱，美方一些人有意搞「以台制華」，警告玩火者必自焚，強調一個中國原則和中美三個聯合公報是中美關係的政治基礎。

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責任編輯：林佩怡

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