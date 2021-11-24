  • 21°C
香港時間 : 20211124日 (三) 17:33
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

美國邀台灣參加下月民主峰會 中俄未在名單上 京堅決反對（第三版）

國情動向 16:44 2021/11/24

分享：

美國總統拜登將於12月舉行首屆視像民主峰會，美國國務院周二（23日）公布受邀名單，110名受邀者中，台灣包括在內，而中俄等國則未在名單上。

＊12：47 新增國台辦回應
* 16：44 新增中國外交部回應

在北京，外交部發言人趙立堅周三（24日）表示，中方堅決反對美方邀請台灣當局參加所謂「領導人民主峰會」，促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，停止向「台獨」勢力提供任何講台，停止為「台獨」勢力張目。警告為「台獨」勢力搭台，只會讓自己下不來台，與「台獨」一起玩火，終將引火燒身。

外交部斥美挑動陣營對抗

拜登將於下月9日至10日召開線上民主峰會，聚焦3大主題，包括打擊貪腐、專制主義及促進人權，參與將包括政府、民間社會和私營部門的領導人。

受邀名單上，除了英國、加拿大、德國、法國等，亞洲方面，台灣、日本、南韓、印尼、馬來西亞、菲律賓與印度等都受邀。

拜登將開民主峰會 美國務院：台灣在符合「一中政策」下就參會洽談

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）3月出席眾議院外交委員會聽證會時，承諾會邀請台灣參與12月民主峰會。布林肯當時說，台灣是強健民主政體、科技重鎮，能對世界作出貢獻。

趙立堅周三表示，堅決反對美方邀請台灣當局參加所謂「領導人民主峰會」，重申世界上只有一個中國，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，台灣是中國領土不可分割的一部分，一個中國原則是公認的國際關係準則。台灣除了作為中國的一部分，沒有別的國際法地位。

至於「領導人民主峰會」，趙立堅稱民主是全人類共同價值，不是少數國家的專利，美方所作所為恰恰證明所謂民主只不過是一個幌子，是美方拿來推進其地緣戰略目標、打壓他國、分裂世界、服務自身、謀取私利的工具。他批評，美方披著民主外衣，推行集團政治，挑動陣營對抗之舉，是冷戰思維的再現，將受到國際社會有識之士的普遍質疑和反對。

稍早國台辦發言人朱鳳蓮指出，美國網站所列的涉台稱謂是錯誤的，堅決反對美台進行任何形式的官方往來，這個立場是一貫的、明確的。敦促美方切實恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，妥善處理涉台問題。

國家主席習近平上周與拜登視像會晤時，就台灣問題上稱，美方一些人有意搞「以台制華」，警告玩火者必自焚，強調一個中國原則和中美三個聯合公報是中美關係的政治基礎。

【習拜會】拜登會後稱：不鼓勵台灣獨立 支持《台灣關係法》（第二版）

【六中全會】中央政策研究室：民主不能由西方定義 斥美要分裂世界

責任編輯：林佩怡

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

相關文章

【六中全會】中央政策研究室：民主不能由西方定義 斥美要分裂世界
2021/11/12
【六中全會】中央政策研究室：民主不能由西方定義 斥美要分裂世界
拜登將開民主峰會 美國務院：台灣在符合「一中政策」下就參會洽談
2021/10/28
拜登將開民主峰會 美國務院：台灣在符合「一中政策」下就參會洽談
【習拜會】拜登會後稱：不鼓勵台灣獨立 支持《台灣關係法》（第二版）
2021/11/17
【習拜會】拜登會後稱：不鼓勵台灣獨立 支持《台灣關係法》（第二版）
【習拜會】習近平提中美相處三原則 拜登重申不支持「台獨」
2021/11/16
【習拜會】習近平提中美相處三原則 拜登重申不支持「台獨」

你可能感興趣

【六中全會】中央政策研究室：民主不能由西方定義 斥美要分裂世界
12:00 2021/11/12
【六中全會】中央政策研究室：民主不能由西方定義 斥美要分裂世界
拜登將開民主峰會 美國務院：台灣在符合「一中政策」下就參會洽談
11:03 2021/10/28
拜登將開民主峰會 美國務院：台灣在符合「一中政策」下就參會洽談
【習拜會】拜登會後稱：不鼓勵台灣獨立 支持《台灣關係法》（第二版）
16:20 2021/11/17
【習拜會】拜登會後稱：不鼓勵台灣獨立 支持《台灣關係法》（第二版）
外交 人權 拜登 政治 中美關係 習近平 北京 美國 台灣 中國外交部

下一篇文章

官媒籲加大監管直播帶貨 分析料年底或迎主播補稅潮
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

台灣遠東集團被罰金額達4.74億 大陸稱查處仍在進行
台灣遠東集團被罰金額達4.74億 大陸稱查處仍在進行
美國邀台灣參加下月民主峰會 中俄未在名單上 京堅決反對（第三版）
美國邀台灣參加下月民主峰會 中俄未在名單上 京堅決反對（第三版）
推進「台海通道」 國台辦：已規劃福州至台北支線建設
推進「台海通道」 國台辦：已規劃福州至台北支線建設
吳亦凡、鄭爽被列網絡主播警示名單 恐難靠直播帶貨復出
吳亦凡、鄭爽被列網絡主播警示名單 恐難靠直播帶貨復出
【中美貿易協議】中國採購美產品步伐 放緩至1年最慢
【中美貿易協議】中國採購美產品步伐 放緩至1年最慢
陸「遠東控股」澄清與台「遠東集團」無關：支持收復台灣
陸「遠東控股」澄清與台「遠東集團」無關：支持收復台灣
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款