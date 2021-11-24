【中美貿易協議】中國採購美產品步伐 放緩至1年最慢

外電報道，盡管美國拜登政府呼籲中國兌現承諾，但中國在實現中美第一階段貿易協議採購目標方面，仍停滯不前，上月採購步伐更為1年來最慢。

彭博分析中國官方數據得出，中國10月購買了價值95億美元的製成品、農產品和能源產品，而去年1月簽署貿易協議以來的購買總額為2,104億美元。

報道指出，10月的採購步伐為1年來最慢水平，中國目前僅完成兩年目標3,784億美元的56%。據中美第一階段貿易協議，中國承諾在2017年水平的基礎上，在2020年和2021年期間將美國商品購買規模增加2,000億美元。

美籲中國遵守協議

美國官員近期已加強呼籲中國遵守協議。美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）上周表示，中國需要遵守規則和承諾，提到中國承諾會購買一定數量的飛機和農產品，但「他們沒有這樣做」。

美國貿易代表戴琪稍早亦表示，正評估中國在遵守協議方面的所有不足之處，包括商用飛機採購不足。

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彭博指出，美國將如何應對北京未能實現目標，尚不得而知，但引述協議的一句稱，「雙方均預期中國的採購將在『2022年至2025年間』繼續增長」。

京：習拜會定基調 經貿團隊將認真落實

中國商務部本月稍早表示，在去年中美貿易保持增長的基礎上，今年1至10月，雙邊貿易額增速較快，按年增長23.4%，其中，自美進口增長28.9%，對美出口增長21.8%。這充分表明，兩國經濟具有高度互補性，雙方經貿合作符合兩國和兩國人民的根本利益，也有利於世界經濟復甦。

另外，商務部指出，國家主席習近平與拜登成功舉行視像會晤，為中美關係發展指明方向，也為中美經貿領域溝通確定了基調。下一步，經貿團隊將認真落實。

商務部談習拜會：為中美經貿領域溝通確定基調 將認真落實

責任編輯：林佩怡

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