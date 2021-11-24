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中俄防長視像通話 同意深化兩軍戰略協作 加強聯合巡航等合作

國情動向 11:21 2021/11/24

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中國國務委員兼國防部長魏鳳和，周二（23日）與俄羅斯國防部長紹伊古舉行視像通話，雙方就推進兩軍各領域務實合作交換意見。

中俄防長舉行視像通話。（國防部圖片）

據國防部網站消息，兩國防長一致認為，在國家主席習近平和俄羅斯總統普京的戰略引領下，中俄新時代全面戰略協作夥伴關係保持高水平發展。今年來，中俄兩軍各領域務實合作深入推進，特別是在聯合演訓領域實現新突破、取得新發展。

兩人又表示，將攜手全面落實兩國元首重要共識，持續深化兩軍戰略協作，繼續加強在戰略演習、聯合巡航等領域合作，為捍衛中俄兩國核心利益，維護國際和地區安全穩定作出新貢獻。

俄防長：美軍機在俄邊境活動也對中國構成威脅

環球網引述俄羅斯媒體報導稱，紹伊古在通話中提及，美軍戰略轟炸機在靠近俄羅斯邊境地區的活動正急劇上升，最近一個月出動約30架次軍機，是去年同期的2.5倍。

中俄加強技術合作 共同開發新款重型直升機

中俄舉行首次聯合海上戰略巡航 《環時》：未來或將常態化

紹伊古續指，美國在最近舉行的「全球雷霆」演習中，出動10架美軍戰略轟炸機，在東部和西部兩個方向，同時對俄羅斯演練使用核武器的行動，且最近飛行距離與俄羅斯邊境不足20公里。

紹伊古表示，美軍不斷演練導彈攻擊技術，其行動同樣對中國構成威脅；強調在世界地緣政治動盪加劇和衝突上升的情況下，俄中關係變得越來越重要。

責任編輯：易燕丹

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