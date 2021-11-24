  • 21°C
香港時間 : 20211124日 (三) 12:59
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

推進「台海通道」 國台辦：已規劃福州至台北支線建設

國情動向 11:39 2021/11/24

分享：

中國自然資源部日前表示，將會同有關部門和福建省統籌研究「海峽兩岸融合發展的重大交通等基礎設施納入國家相關規劃」，福建省此前發佈的《關於探索海峽兩岸融合發展新路的實施意見》中也提到，推進「台海通道」項目。國台辦今日上午舉行記者會，首次披露中共中央、國務院印發的《國家綜合立體交通網規劃綱要》已規劃福州至台北支線建設。

據澎湃新聞報道，朱鳳蓮回應指，推進兩岸應通盡通，包括基礎設施聯通，是國家主席習近平提出的重大主張，符合深化兩岸融合發展的需要，也符合兩岸同胞根本利益。

她表示，大陸方面正在規劃和推動兩岸交通基礎設施建設相關工作。平潭海峽公鐵兩用大橋平潭段已實現公路鐵路全部貫通；福建省有關方面已經完成「與金門、馬祖通橋」的初步技術方案；中共中央、國務院印發的「國家綜合立體交通網規劃綱要」已規劃福州至台北支線建設。

朱鳳蓮說，兩岸之間早日建成更加便捷、通暢的交通網路，將為兩岸同胞提供更好的交通運輸資源和服務，造福兩岸同胞。

內媒東南網早於2019年5月報導，福建省出台了《關於探索海峽兩岸融合發展新路的實施意見》，其中提到推進基礎設施聯通，包括推進「台海通道」項目。持續辦好台灣海峽通道研討會，深化研究論證。用好海峽海底光纜。

大陸離台最近鐵路 福平鐵路開通營運

距台灣僅125公里 福建平潭斥30億填海造機場

責任編輯：袁瑋婧

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

相關文章

大陸官媒：統一後 台灣民眾年收入或可提高2萬新台幣
2021/11/20
大陸官媒：統一後 台灣民眾年收入或可提高2萬新台幣
台灣遠東在陸企業遭罰 陸國台辦：不允撐台獨的人在大陸賺錢
2021/11/23
台灣遠東在陸企業遭罰 陸國台辦：不允撐台獨的人在大陸賺錢
美軍艦今年第11次通過台海 解放軍東部戰區：將採必要措施（第三版）
2021/11/23
美軍艦今年第11次通過台海 解放軍東部戰區：將採必要措施（第三版）
美國邀台灣參加下月民主峰會 中俄未在名單上 京回應（第二版）
今日
美國邀台灣參加下月民主峰會 中俄未在名單上 京回應（第二版）

你可能感興趣

大陸官媒：統一後 台灣民眾年收入或可提高2萬新台幣
18:04 2021/11/20
大陸官媒：統一後 台灣民眾年收入或可提高2萬新台幣
台灣遠東在陸企業遭罰 陸國台辦：不允撐台獨的人在大陸賺錢
11:31 2021/11/23
台灣遠東在陸企業遭罰 陸國台辦：不允撐台獨的人在大陸賺錢
美軍艦今年第11次通過台海 解放軍東部戰區：將採必要措施（第三版）
15:25 2021/11/23
美軍艦今年第11次通過台海 解放軍東部戰區：將採必要措施（第三版）
交通 國務院台灣事務辦公室 台北 福建省 鐵路 兩岸關係 中國

上一篇文章

台灣遠東集團被罰金額達4.74億 大陸稱查處仍在進行

下一篇文章

中俄防長視像通話 同意深化兩軍戰略協作 加強聯合巡航等合作
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

陸「遠東控股」澄清與台「遠東集團」無關：支持收復台灣
陸「遠東控股」澄清與台「遠東集團」無關：支持收復台灣
美軍艦今年第11次通過台海 解放軍東部戰區：將採必要措施（第三版）
美軍艦今年第11次通過台海 解放軍東部戰區：將採必要措施（第三版）
中國外交部指立陶宛明顯被某些大國策動 關注會否亡羊補牢
中國外交部指立陶宛明顯被某些大國策動 關注會否亡羊補牢
建立中國東盟全面戰略夥伴關係 習近平：不尋求霸權 不以大欺小
建立中國東盟全面戰略夥伴關係 習近平：不尋求霸權 不以大欺小
台灣遠東在陸企業遭罰 陸國台辦：不允撐台獨的人在大陸賺錢
台灣遠東在陸企業遭罰 陸國台辦：不允撐台獨的人在大陸賺錢
吳亦凡、鄭爽被列網絡主播警示名單 恐難靠直播帶貨復出
吳亦凡、鄭爽被列網絡主播警示名單 恐難靠直播帶貨復出
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款