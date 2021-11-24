推進「台海通道」 國台辦：已規劃福州至台北支線建設

中國自然資源部日前表示，將會同有關部門和福建省統籌研究「海峽兩岸融合發展的重大交通等基礎設施納入國家相關規劃」，福建省此前發佈的《關於探索海峽兩岸融合發展新路的實施意見》中也提到，推進「台海通道」項目。國台辦今日上午舉行記者會，首次披露中共中央、國務院印發的《國家綜合立體交通網規劃綱要》已規劃福州至台北支線建設。

據澎湃新聞報道，朱鳳蓮回應指，推進兩岸應通盡通，包括基礎設施聯通，是國家主席習近平提出的重大主張，符合深化兩岸融合發展的需要，也符合兩岸同胞根本利益。

她表示，大陸方面正在規劃和推動兩岸交通基礎設施建設相關工作。平潭海峽公鐵兩用大橋平潭段已實現公路鐵路全部貫通；福建省有關方面已經完成「與金門、馬祖通橋」的初步技術方案；中共中央、國務院印發的「國家綜合立體交通網規劃綱要」已規劃福州至台北支線建設。

朱鳳蓮說，兩岸之間早日建成更加便捷、通暢的交通網路，將為兩岸同胞提供更好的交通運輸資源和服務，造福兩岸同胞。

內媒東南網早於2019年5月報導，福建省出台了《關於探索海峽兩岸融合發展新路的實施意見》，其中提到推進基礎設施聯通，包括推進「台海通道」項目。持續辦好台灣海峽通道研討會，深化研究論證。用好海峽海底光纜。

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責任編輯：袁瑋婧

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