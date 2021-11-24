台灣遠東集團被罰金額達4.74億 大陸稱查處仍在進行

台灣遠東集團在大陸投資的企業，被指在環保、安全生產及消防等方面有違法違規行為。在北京，國台辦今日（24日）表示，初步了解現已處以罰款及追繳稅款約4.74億元（人民幣，下同），並收回其中一家企業的閒置建設用地，而查處工作仍在進行。

大陸國台辦今日舉行例行記者會，發言人朱鳳蓮稱，近期，上海、江蘇、江西、湖北、四川等5省市有關執法部門開展執法檢查，發現台灣遠東集團在當地投資的化纖紡織、水泥企業在環保、土地利用、員工職業健康、安全生產及消防、稅務、產品質量等方面存在一系列違法違規行為。有關執法部門按有關法律法規和程序，處罰涉事企業。

此前據台媒統計，遠東旗下亞泥與遠東新世紀，遭大陸開罰合計8862萬元。如今大陸公布的4.74億元罰款及追繳稅款，遠高於此金額。

對於事件會否造成台商「寒蟬效應」，影響兩岸經濟交流融合，朱鳳蓮稱，希望廣大台胞台企明辨是非，站穩立場，與「台獨」分裂勢力劃清界限，以實際行動維護和推動兩岸關係和平發展。

台灣遠東在陸企業遭罰 陸國台辦：不允撐台獨的人在大陸賺錢

陸國台辦列「台獨」頑固分子清單 禁入陸港澳 點名蘇貞昌等3人（第二版）

「台獨」頑固分子清單上絕不止3人

對於大陸國台辦表示不允許「台獨」頑固分子，及其關聯企業和金主在大陸謀利，朱鳳蓮稱，鼓勵支持兩岸正常經貿往來，依法保障台胞台企的合法權益，但絕不允許任何人、任何企業一邊在大陸賺錢，一邊給「台獨」頑固分子充當金主提供金援。對「台獨」頑固分子關聯企業和金主，依法採取必要措施嚴懲。

另外，大陸國台辦早前表示，依法對清單在列的「台獨」頑固分子實施懲戒，台灣的行政院長蘇貞昌、立法院長游錫堃、外交部長吳釗燮等3人遭點名。朱鳳蓮今日表示，「台獨」頑固分子清單上絕不止這3人，又注意到近期個別「台獨」分子甚至聲稱對未被列入清單感到「遺憾」，「別著急，有他們真正遺憾的時候」。

指「台獨」覆滅 是不可逆轉的歷史潮流

她強調，世上只有一個中國，台灣是中國的一部分。儘管海峽兩岸尚未完全統一，但大陸和台灣同屬一個中國的事實從未改變，中國主權和領土從未分割。在「九二共識」基礎上推進兩岸關係和平發展，符合兩岸同胞的共同願望和根本利益，是兩岸主流民意。她批評民進黨當局勾連外部勢力不斷進行謀「獨」挑釁冒進，造成台海局勢緊張動盪，破壞兩岸關係和平發展，與兩岸主流民意背道而馳。祖國統一的必然和「台獨」覆滅的宿命，是兩岸關係發展大勢和民族復興歷史進程所決定，是不可逆轉的歷史潮流。

談及中美元首視像會吾，朱鳳蓮稱對台方針政策是一貫、明確。堅持一個中國原則就是堅持世界上只有一個中國，大陸和台灣同屬一個中國，中國的主權和領土完整不容分割。願以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一的前景。同時，捍衛國家主權和領土完整的決心堅定不移，絕不允許任何人任何勢力分裂祖國的神聖領土。

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責任編輯：林佩怡

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