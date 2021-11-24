北京擬立法規範租房 房租上漲政府可「出手」干預

租房市場近日也擬有新規出台，北京市十五屆人大常委會第三十五次會議於今日（24日）召開，會議聽取《北京市住房租賃條例（草案）》，《條例（草案）》提出，住房租金顯著上漲或者有可能顯著上漲時，市人民政府可以採取漲價申報、限定租金或者租金漲幅等價格干預措施。

《條例（草案）》提到，北京市堅持房子是用來住的、不是用來炒的定位，完善租購並舉的住房政策，支持居民通過租賃方式解決住房問題，改善居住條件。北京市合理規劃租賃住房供給規模，增加保障性租賃住房、公共租賃住房供給，鼓勵房屋所有人將符合條件的閑置住房依法出租，調節住房租賃供需關係。

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《條例（草案）》提到，市住房和城鄉建設主管部門應當加強住房租金監測。住房租金顯著上漲或者有可能顯著上漲時，市人民政府可以採取漲價申報、限定租金或者租金漲幅等價格干預措施，穩定租金水平，並報國務院備案。市市場監督管理、住房和城鄉建設主管部門可以提出採取價格干預措施的建議。市人民政府採取價格干預措施的，出租人應當執行；拒不執行的，由市場監督管理部門依法處理。

責任編輯：李冰琪

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