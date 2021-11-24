北京大學新設四大習近平思想研究中心 校方：推進習思想專業性研究闡釋

據《北京大學新聞網》，北大習近平新時代中國特色社會主義思想研究院週一（22日）成立4個研究中心，分別是習近平經濟思想研究中心、習近平法治思想研究中心、習近平外交思想研究中心、習近平生態文明思想研究中心。

校方指是為深入學習貫徹黨的十九屆六中全會精神，進一步深化習近平新時代中國特色社會主義思想研究，增強宣傳闡釋習近平新時代中國特色社會主義思想的使命擔當，以黨的創新理論闡釋中國特色社會主義實踐。

其中法治思想研究中心主任由北京大學黨委書記邱水平擔任，執行主任則由法學院教授強世功擔任。

邱水平表示，北京大學是中國最早學習、研究、傳播馬克思主義的發祥地，學習好、宣傳好、闡釋好習近平新時代中國特色社會主義思想，是「我們的時代重任」。

建立闡釋習思想的學術重鎮

他提出，要以北京大學習近平新時代中國特色社會主義思想研究院成立四個研究中心為契機，深刻領會「兩個確立」、堅決做到「兩個維護」，更加緊密地團結在以習近平同志為核心的黨中央周圍，深入貫徹落實習近平新時代中國特色社會主義思想，努力把習近平新時代中國特色社會主義思想研究院建成研究闡釋習近平新時代中國特色社會主義思想的學術重鎮，「不斷開闢當代中國馬克思主義、21世紀馬克思主義新境界」。

研究院院長王浦劬表示，各研究中心與習近平新時代中國特色社會主義思想研究院全體教職員工將共同進一步推進習近平新時代中國特色社會主義思想專業性、學理性研究和闡釋，產出更多高質量、高水平的成果。

北京大學習近平新時代中國特色社會主義思想研究院2018年1月成立，是經黨中央批准的10家習近平新時代中國特色社會主義思想研究中心（院）之一。

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責任編輯：袁瑋婧

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