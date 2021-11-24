劉鶴撰文談高質量發展 這樣提及共同富裕、科技創新、反壟斷

中國國務院副總理劉鶴撰文談高質量發展，指國民經濟和產業循環不暢是面臨的突出矛盾，要以科技創新作為暢通國內大循環的關鍵，集中力量打好關鍵核心技術攻堅戰。

《人民日報》周三（24日）刊登劉鶴署名文章《必須實現高質量發展》，當中提到共同富裕、金融、科技創新、房地產、反壟斷、對外開放、碳中和等市場關注熱點。

不搞平均主義、殺富濟貧

他表示，必須堅持通過推動高質量發展、通過共同艱苦奮鬥促進共同富裕，最為廣泛有效調動全社會積極性能動性，提升全社會人力資本質量和專業技能，擴大中等收入群體，不搞平均主義，不搞殺富濟貧、殺富致貧，避免掉入福利主義陷阱，通過14億多人共同努力，一起邁入現代化。

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劉鶴指出，加快構建以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局，是推動高質量發展的重大戰略，要以科技創新作為暢通國內大循環關鍵，要發揮中國超大規模市場優勢，推動供應鏈產業鏈優化升級。並依托國內大循環，吸引全球高質量的商品和資源要素，增強供應鏈黏性，穩定產業鏈佈局。

同時，以深化供給側結構性改革為主線。劉鶴表示，中國經濟運行面臨的主要矛盾在供給側，提出壯大實體經濟，加快建設製造強國；深化金融供給側結構性改革，加強治理結構改革，提高金融體系服務實體經濟的能力和水平，促進實體經濟與金融協調發展，實現「科技—產業—金融」的高水平循環。

資本市場在金融運行中具有牽一發而動全身的作用，要堅持「建制度、不干預、零容忍」的方針，打造規範、透明、開放、有活力、有韌性的資本市場，使之成為推動科技創新和實體經濟轉型升級的樞紐。

堅持「房住不炒」著力三穩 促進房地產行業平穩健康發展

劉鶴又提到，要發展數字經濟；堅持擴大內需這個戰略基點；適度超前進行基礎設施建設；有序落實碳達峰碳中和，加強全國統籌，完善能耗控制機制，通過市場競爭推動淘汰落後產能；實施好區域協調發展戰略。

房地產方面，他表示要堅持「房住不炒」定位，因城施策、分類指導，著力穩地價、穩房價、穩預期，落實好房地產市場長效機制，順應居民高品質住房需求，更好解決居民住房問題，促進房地產行業平穩健康發展和良性循環。

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他強調，面臨的改革任務更為複雜艱鉅，須推動改革開放在重點領域、關鍵環節取得重大突破。重點推動土地、金融、科技、數據等要素價格由市場決定，理順煤、電等能源價格機制，鼓勵綠色能源發展；中國對外開放方針不會變，今天不會變，將來也不會變。

加強預期引導 加強監管又鼓勵平台經濟創新

劉鶴並稱，始終堅持「兩個毫不動搖」。要深刻理解社會心理特點，了解市場關心什麼、擔心什麼，加強預期引導，提高政策制定水平，做好政策評估和與市場溝通，堅持問題導向，多出台服務微觀主體的高質量政策。

他表示，強化市場監管和反壟斷規制，防止資本無序擴張，維護市場秩序，引導資本要素有序健康發展。適應新經濟發展趨勢，既加強對平台經濟的監管，又要鼓勵平台經濟創新，培育有一流國際競爭力的平台企業。要弘揚企業家精神，充分信任、依靠和尊重企業家，發揮企業家在推動企業創新、提高企業競爭力上的重要作用。

人民日報：行業監管規範和促進發展兩手都要硬

責任編輯：林佩怡

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