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雲南4地質員「凶險哀牢山」全遇難 失溫、脫水恐是主因

社會熱點 13:56 2021/11/24

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中國地質調查局4名隊員11月13日進入雲南哀牢山進行野外作業後失聯，21日18時許，救援突擊隊在玉溪水塘鎮補給點附近發現3人，並在21日24時找到最後1人，4人均已遇難。專家推測4人遇難的原因是失溫，他們雖然穿著保暖衣服，但行李裡攜帶的食物不夠吃一天，RTK實時定位設備也未開啟。

綜合媒體報導，4名失聯調查人員的名字為楊敏、張金榜、張瑜、劉宇。哀牢山保護區鎮沅管護局局長王鴻東稱，這些失聯人員，年齡最大的32歲，最小的25歲，都當過兵。

據通報，在搜救多日後，11月21日18時33分，搜救指揮部接到搜救人員報告，在玉溪市新平縣水塘鎮哀牢山山區發現3名失聯人員，22日8時32分，在附近發現第4名失聯人員，４人皆無生命體徵。

救援現場

根據目測，4名遇難者衣冠較為完整，也沒有被野獸侵害的跡象。隨後，救援人員開展遺體的轉運。

【搜救片段】

哀牢山地形複雜，加之正值入冬天氣，林中有霧能見度低。4名人員原計劃13日進山，並已跟司機約好14日下午4時下山。

山腳下的居民黃女士指出，去哀牢山的山路彎彎繞繞，非常難行，當地人都不敢輕易到深山裡去。另一居民稱，失聯的4名隊員進山時一直在下雨，晚上山上氣溫很低。

現場救援人員指出，找到4名失聯人員的遺體後，他們發現4人攜帶的食物不夠吃一天。食物包括：2包蛋黃派、4罐八寶粥、1包巧克力、1包瓜子、4包雞翅、4瓶飲料、少許香菸。

據了解，汽油是駕駛員擔心地質隊員們晚上下不來，特意從備用油桶裡倒出來讓他們帶著的，可用於野外生火取暖、防野獸，還能稀釋油漆。4名失聯的地質調查人員進山，原計劃會用到RTK設備對森林樣地進行測算統計，但不知為何，失聯4人並未按計劃打開RTK設備，因此無法定位。

救援隊

報道指出，4人遇難的原因仍在進一步調查中。多名醫師及資深山地救援隊隊表示，根據經驗判斷，4人遇險的原因最大可能是失溫與脫水。

遇難的消息公布後，中國地質調查局對遇難的4人致以最沉痛的哀悼，4人將以因公殉職做各項善後事宜。

責任編輯：李冰琪

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