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官媒籲加大監管直播帶貨 分析料年底或迎主播補稅潮

國情動向 16:19 2021/11/24

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近年網絡主播帶貨經濟興起，直播行業亂象也開始有所顯現。內地官媒刊文，指整治直播帶貨亂象需下猛藥，除了加快相關立法和行業標準的制定，還呼籲加大對主播和直播平台的監管和懲罰力度。

有分析認為，近期網紅主播偷逃稅被處以巨額罰款，將對直播行業起震攝作用，預計今年底或會有一波網絡主播補稅潮。

要讓問題主播付慘痛經濟代價

內地《經濟日報》刊文表示，直播帶貨行業亂象叢生，不止有售賣假冒偽劣商品，還有銷售數據造假、虛假誇大宣傳、「買完不讓換」等。

文章指出，由於直播帶貨未有明確法例規管，使商家、主播、平台三者的責任模糊，出問題時互相推卸責任，調查時又難以取證，以致消費者權益未受保障，部分直播平台也淪為銷售假冒偽劣商品的重災區。

評論表示，直播間售假等問題屢禁不止，歸根結底還是利益使然。在高額利潤面前，過低的違法違規成本，不足以對帶貨主播形成強有力的震懾；稱治療「頑疾」需用猛藥，處罰不能「雷聲大雨點小」，要讓那些劣跡斑斑的問題主播，付出慘痛經濟代價之外，更要將其列入黑名單加以限制。對那些管理不力、出現問題頻次較高的直播平台，則要通過約談、限期整改等方式督促其改進落實。

吳亦凡、鄭爽被列網絡主播警示名單 恐難靠直播帶貨復出

內地為直播帶貨劃8條紅線 運營者須滿16歲

兩名主播被罰逾9千萬 料起震懾作用

值得注意的是，近期官方通報，網絡主播朱宸慧（雪梨Cherie）、林珊珊（林珊珊_Sunny）因偷逃稅款，分別被追繳稅款、加收滯納金並處罰款6555.31萬元（人民幣下同）和2767.25萬元。專家分析，這次高額偷逃稅款被曝光後，將對直播行業起示範作用，預計今年年底或會有一波網絡主播補稅潮。

據《澎湃新聞》，個人獨資企業的經營所得最高稅率是35%，相比工資薪金和勞務報酬的最高稅率45%稅率而言降低了很多。直播行業便偏向採用個人獨資企業，或個體工商戶性質工作室的形式經營，以降低稅收。

上海國家會計學院副教授、應用經濟系主任葛玉御指，兩名主播逃稅的方法是文娛圈明星最常用手段，都是通過在多地設立個人獨資企業，虛構業務把從有關企業取得的個人工資薪金和勞務報酬所得，轉換為個人獨資企業的經營所得，來偷逃稅款。

這次稅務部門披露網絡主播偷逃稅案，將對該行業起震懾作用，無形中也將給主播帶來壓力、提醒依法納稅。

《新京報》引述首都經濟貿易大學稅收研究所副所長兼秘書長劉穎稱，這次曝光的網路主播偷逃稅案，對這一行業的健康發展起到規範作用，預計年底前，會有一些網路主播主動發現問題、改正錯誤和補繳稅款。

今年9月，國家稅務總局辦公廳發出通知，要求進一步加強文娛領域從業人員稅收管理。其中提到，對存在涉稅風險的明星藝人、網路主播進行一對一風險提示和督促整改，對2021年底前能夠主動報告並及時糾正涉稅問題的，可以依法從輕、減輕或者免予處罰。相信在此自查自糾可減罰免罰的優惠政策下，將會進一步帶動網絡主播的主動補稅潮。

內地查網紅主播偷逃稅 2人合共被罰逾1.1億元

首個網紅補稅案例披露 鄭州追徵逾662萬稅款

責任編輯：易燕丹

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