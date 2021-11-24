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雲南防疫人員帶越南人偷渡被查獲 直系親屬連坐受罰

社會熱點 14:43 2021/11/24

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據內地傳媒報道，雲南紅河州河口縣近日通報，該縣橋頭鄉的疫情防控卡點執勤人員王寶龍，上月因引帶1名越南人欲偷渡出境被查獲，遭實施8項懲戒，包括凍結銀行賬戶、關停手機通訊；直系親屬也受牽連，一律被取消農業補貼等；考錄公務員等原則上不予通過，所在村委亦被取消今年向上申請項目資金等。

有網民認為，理應嚴懲王寶龍，但質疑一人犯法連累全家的做法。

引帶「三非」人員欲偷渡出境

據河口縣疫情防控工作領導小組指揮部辦公室通報，38歲的王寶龍，上月10日引帶1名越南籍「三非（非法入境、非法居留、非法就業）」人員欲偷渡出境時，被河口縣公安局民警查獲。

經公安機關核實，王寶龍觸犯法律法規，現根據《河口縣關於在疫情防控期間對幫助、組織、指引、帶路、運送、參與、僱傭、窩藏、包庇、縱容偷渡人員採取「十個一律」懲戒措施的通告》（第18號）之規定，對王寶龍實施懲戒。

王寶龍因涉嫌運送他人偷越國（邊）境，於10月22日被河口縣公安局採取刑事拘留強制措施，目前羈押於河口縣看守所。

通報的8項懲戒措施如下：

一、對王寶龍引帶越南籍「三非」人員的偷渡行為依法從嚴、從重、從快查處

二、在橋頭鄉、薄竹箐村委會粘貼王寶龍違法通告，在我縣電視台、「自貿時代看河口」微信公眾號、「國門融媒」抖音號等官方媒體進行公示曝光

三、對王寶龍及其直系親屬在入團、入黨、參軍、考錄公務員、考聘事業單位工作人員、就業等函詢調查時從嚴把關，原則上不予通過

四、對王寶龍及其直系親屬，一律取消抵邊補助、集體經濟收益分配及林業、農業等政策性優惠補貼（助），不得為其本人及直系親屬辦理新宅基地及申報新建住房

五、對王寶龍所在的橋頭鄉簿竹箐村委會，取消今年向上申請項目資金、財政獎補，取消今年各項評選資格

六、對王寶龍的銀行賬戶、網銀，一律凍結，手機通訊、寬帶網絡等業務一律關停

七、限制王寶龍乘坐動車、飛機和住高檔賓館、子女就讀私立學校等高消費行為；暫停王寶龍及其直系親屬辦理公司、個體工商戶營業執照，已辦理的營業執照按規定列入經營異常名單

八、沒收王寶龍涉案財物，扣押其駕駛證、行車證、營運許可證

內地網民回應：

咋不為家人想想，子女都受牽連

對他必須嚴懲！但對他的親屬連帶沒太明白

一人犯法連累全家嗎？

對王寶龍嚴懲不貸完全必要，但波及範圍太大，懲罰過頭啦！

估計是這些親屬知情並都受益了，想想整個瑞麗市都已經封控半年多了，還是可以理解的。

責任編輯：林佩怡

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