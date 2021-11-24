大摩：中國經濟增速料四季度觸底 明年宏觀政策更寬鬆

摩根士丹利指出，中國較快速的去槓桿階段接近尾聲，明年宏觀政策料更寬鬆積極。基建投資加速，尤其綠色相關領域的投資，能部分抵消樓市下行的壓力，加上政策支持，經濟增速有望在四季度觸底，明年二季度回升，至下半年有更明顯復甦。隨著房地產長效機制及房地產稅的進展，樓市將「軟著陸」。

大摩中國首席經濟學家邢自強昨日（23日）在媒體分享會上稱，基建投資增速有望加速，特別是綠色相關、新能源領域的基礎建設和製造業投資；消費或將適度回暖；出口增長回落，但美國補庫存動能強勁，整體會保持一定景氣度。他指，政策保持定力，聚焦高質量增長，「溫和復甦」是明年宏觀經濟的關鍵詞。

對於近期市場較為關注的房地產融資話題，邢自強指，當前金融監管部門持續發聲，屬於對政策執行的糾偏和微調，不會動搖「房住不炒」根基。 樓市明年將迎來「軟著陸」，監管政策框架也將進入到一個更為漸進、更為協調的新階段。

A股綠色經濟、高端製造等板塊受益

「2021年摩根士丹利的主要投資建議是超配A股，進入2022年這個策略仍然奏效。」大摩中國首席股票策略師王瀅指，未來受益板塊包括綠色經濟、網絡安全、技術國產化、高端製造等，特別是比較偏重於工業板塊和信息科技板塊在A股的佈局，無論是從市值上，還是從個股數目上，是遠遠大於離岸市場分佈。

王瀅指，在目前的情況下，還是建議關注主題性、結構性的機會，這裡IT、信息技術是比較看重的板塊。至於房地產板塊，她指短期內隨著12月、明年1月以及3月、4月兩波比較大的離岸債券到期日的來臨，還可能有一定程度的波動性。

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責任編輯：陳建錫