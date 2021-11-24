乒乓外交50周年 秦剛：中美關係的大球仍需小球推動

中國乒乓球協會周二（23日）聯合美國乒乓球協會，以及美中關係全國委員會，共同紀念中美「乒乓外交」50周年活動。中國駐美大使秦剛致辭時表示，50年後中美關係又處在新的十字路口，中美關係這個大球仍需要乒乓球這個小球來推動。

▲ 中國駐美大使秦剛

秦剛表示，幾天前，中國國家主席習近平與美國總統拜登進行視像會晤時指出，過去50年，國際關係中一個最重要的事件，就是中美關係恢復和發展，造福了兩國和世界。而這一最重要的事件就是從小小的乒乓球開始的。

秦剛：合作共贏是中美關係的主流

秦剛指，近年來，中美關係遭遇嚴重困難，這不符合兩國和兩國人民的根本利益。改善中美關係是兩國人民共同的殷切期待。在視像會晤中，兩國元首一致同意，以建設性方式管控分歧，防止沖突，增進合作，推動中美關係重回健康穩定發展軌道。兩國元首特別強調，應該鼓勵年輕一代更多接觸，加強彼此瞭解。

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中方認為，合作共贏始終是中美關係的主流。盡管有時會有競爭，但雙方應該像乒乓球運動員一樣，遵守公認的規則，開展公平、良性的競爭，在競爭中相互尊重，相互欣賞，互學互鑒，共同提高。

他表示，正如尼克遜總統曾說過的，「乒乓球比賽會有輸贏，但最大贏家是美中兩國人民的友誼」。他特別高興地得知，中美兩國運動員將組隊出戰本屆世乒賽混合雙打比賽。

秦剛指出，50年後，中美關係又處在新的十字路口。中美關係這個大球仍需要乒乓球這個小球來推動，那就是「乒乓外交」所體現出的戰略遠見、政治勇氣和人民友誼。這就是今天紀念它的現實意義所在。

是次紀念活動當天，正值2021年美國休斯頓世乒賽開幕。本屆世乒賽開賽前，國際乒聯批準中美兩國運動員組隊參加世乒賽混雙比賽，林高遠與張安(美)，王曼昱與卡納克(美)兩對混雙選手的表現成為本屆世乒賽關注的熱點之一。

責任編輯：易燕丹

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