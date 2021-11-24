訂單少、芯片少 商務部將適時出台穩外貿政策（第二版）

中國商務部副部長任鴻斌周三（24日）表示，中國外貿高速增長背後，許多外貿企業特別是中小微企業經營壓力增大、困難增多，「有單不敢接」「增收不增利」現象較為普遍。他指出，微觀企業主體有「三多三少」6大困難，分別是貿易風險多、成本上漲多、供應鏈堵點多，以及訂單少、芯片券、製造業勞動力偏少。

他表示，外貿發展還有很多隱憂，不能盲目樂觀。當局將密切跟蹤形勢，深入調查研究，針對外貿企業面臨的實際困難和需要，會同有關部門做好跨周期調節工作，適時出台新一輪穩外貿政策舉措，確保外貿運行在合理區間。

＊16：57 更新任鴻斌言論內容

4大宏觀風險 通脹向下游傳導

在《「十四五」對外貿易高質量發展規劃》專題新聞發布會上，任鴻斌表示，當前世紀疫情和百年變局交織，國內和國際挑戰並存，短期和中長期風險疊加，四大宏觀風險不容忽視：

疫情仍在全球蔓延，世界經濟復甦的基礎不牢，發達經濟體和發展中經濟體發展出現分化

單邊主義、保護主義抬頭，經濟全球化遭遇逆流

全球通脹上升，沿產業鏈從上游向下游傳導

國際產業鏈、供應鏈加速重構，區域化、近岸化、本土化、短鏈化趨勢明顯

聖誕訂單難做 內地中小企抱怨「不賺錢」

Black Friday+聖誕將至 港口仍擁堵 美企包機到中國接貨

他說，具體到微觀企業主體，主要有「三多三少」6大困難：

三多：一是貿易風險多，很多企業的訂單被延遲或取消，收匯風險加大。二是成本上漲多，海運運價仍處高位，原材料價格上漲，反映全球大宗商品價格的路透商品研究局（CRB）指數達到235，較去年低點上漲1倍多。三是供應鏈堵點多，多國仍未全面復工復產，港口持續擁堵，全球主幹航線準班率從去年5月的73.6%下降至今年10月的17%。

三少：一是訂單少，PMI新出口訂單指數已連續7個月位於榮枯線以下。二是芯片少，機構預測供應緊張情況可能持續至2023年。三是製造業勞動力偏少，部分地區外貿企業面臨季節性用工短缺。

除了適時出台新一輪穩外貿政策舉措，商務部將堅決穩住外貿外資基本盤，著力從「穩主體、促創新、強韌性、拓市場」等4方面開展工作，包括進一步提升出口信用保險作用，抓實抓好外貿信貸投放，增強企業應對匯率風險能力，提高便利化水平，切實為企業紓困解難。

首10月進出口總額 超去年全年

據任鴻斌表示，今年1至10月，中國進出口總額4.89萬億美元，規模已超去年全年，再創歷史新高。同時結構更加優化、質量持續提升、供應鏈韌性增強。

他又指出，「十四五」時期是推進對外貿易高質量發展的關鍵時期，將做好任務分工，制定配套措施，確保各項工作落到實處，為促進共同富裕做出積極貢獻。

根據商務部網站，《規劃》從優化貨物貿易結構、創新發展服務貿易、加快發展貿易新業態、提升貿易數字化水平、構建綠色貿易體系、推進內外貿一體化、保障外貿產業鏈供應鏈暢通運轉、深化「一帶一路」貿易暢通合作、強化風險防控體系、營造良好發展環境等10個方面，明確了45項重點任務。制定了6個方面的保障措施。

責任編輯：林佩怡

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