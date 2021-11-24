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北京一診所私接發熱患者引新冠傳播 老闆被判六個月

社會熱點 16:17 2021/11/24

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北京一私人診所違規接診發熱患者，導致感染新冠的病患未能被及時發現、確診，引發傳播的嚴重危險，該診所負責人被北京東城法院以犯妨害傳染病防治罪，判處有期徒刑六個月。

根據「北京頭條」微博今天的消息，公訴機關指控，崔某去年6月8日至10日在經營其位於北京市東城區永定門外大街的北京禦景閣診所時，拒絕執行疾病預防控制機構依法提出的預防、控制冠病疫情的相關措施，違規接診發熱患者胡某，且未按規定及時上報衛生防疫部門或採取其他控制措施，導致感染新冠的胡某未能被及時發現、確診以及採取控制措施，並進一步密切接觸多人，引發新冠病毒傳播的嚴重危險。

崔某於今年5月6日被民警抓獲。公訴機關認為，崔某的行為已構成妨害傳染病防治罪，建議對其判處有期徒刑六個月。崔某對於公訴機關的量刑建議亦表示認可，並自願簽署《認罪認罰具結書》。

相關診所已被註銷

法院認為，崔某違反傳染病防治法的規定，拒絕執行衛生防疫機構依照傳染病防治法提出的預防、控制措施，引發依法確定採取甲類傳染病預防、控制措施的傳染病有傳播嚴重危險，其行為已構成妨害傳染病防治罪，依法應予懲處。北京市東城區人民檢察院指控崔某犯有妨害傳染病防治罪的事實清楚，證據確實、充分，指控罪名成立。鑒於崔某當庭能夠如實供述犯罪事實，自願認罪認罰，可依法從輕處罰。

法院最終以犯妨害傳染病防治罪，判處崔某有期徒刑六個月。該診所已於今年4月23日註銷。

據此前報道，一餐飲店兩名店員確診，其中的男員工去年6月4日前往新發地市場購物，8日出現不適症狀，先後就診于禦景閣診所、佑安醫院，經專家會診為確診病例，臨床分型為普通型。

責任編輯：李冰琪

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