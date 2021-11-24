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中方指會按自身實際需要 安排投放國家儲備原油

經濟脈搏 17:59 2021/11/24

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美國周二（23日）表示，將從戰略石油儲備中釋放數千萬桶石油，與中國、印度、韓國、日本和英國一道為油價降溫。

在北京，外交部發言人趙立堅表示，中方會根據自身實際和需要，安排投放國家儲備原油，以及採取其他維護市場穩定的必要措施，並及時公布相關信息；又正與石油消費國和生產國保持密切溝通。

趙立堅稱，作為全球的主要石油生產國和消費國之一，中國長期以來高度重視國際石油市場穩定，願與各有關方面就維護市場平衡和長期穩定保持溝通，加強合作，共同應對挑戰。同時中國也長期致力於保證自身能源供應安全，建立了獨立完備的國家石油儲備體系。中方會根據自身實際和需要，安排投放國家儲備原油，以及採取其他維護市場穩定的必要措施，並及時公佈相關信息。

他又表示，中方注意到，近期主要消費國採取釋放儲備行動以應對市場波動和變化。中國正在與有關方面，包括石油消費國和生產國就此保持密切溝通，希望通過溝通和協作，確保石油市場長期平穩運行。

環時曾稱「美國在求中國」

此前，《環球時報》發表社評稱，在釋放石油儲備的問題上，美國在求中國。但指油價降下來對中國是利好，相信北京不會在釋放石油儲備這件事上與華盛頓別著勁來。

社評又稱，美國通脹高與其對中國輸美商品濫加關稅不無關係。而隨著美國經濟形勢趨緊，中方企業的籌碼將進一步增強，那些關稅很難長期維持下去。

習拜會後 中國據報應美要求釋放原油儲備

責任編輯：林佩怡

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