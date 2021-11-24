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習近平︰加快科技體制改革 建全國統一電力市場

國情動向 19:55 2021/11/24

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中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席、中央全面深化改革委員會主任習近平今天（24日）主持召開中央全面深化改革委員會第二十二次會議強調，加快科技體制改革攻堅，建設全國統一電力市場體系。

新華社報道，習近平在主持會議時強調，開展科技體制改革攻堅，目的是從體制機制上增強科技創新和應急應變能力，突出目標導向、問題導向，抓重點、補短板、強弱項，錨定目標、精准發力、早見成效，加快建立保障高水平科技自立自強的制度體系，提升科技創新體系化能力。

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習近平告訴拜登：中國耐心誠意和平統一 但如果這樣將採斷然措施

會議指出，近年來，中國電力市場建設穩步有序推進，市場化交易電量比重大幅提升。要健全多層次統一電力市場體系，加快建設國家電力市場，引導全國、省（區、市）、區域各層次電力市場協同運行、融合發展，規範統一的交易規則和技術標准，推動形成多元競爭的電力市場格局。要推進適應能源結構轉型的電力市場機制建設，有序推動新能源參與市場交易，科學指導電力規劃和有效投資，發揮電力市場對能源清潔低碳轉型的支撐作用。 

會議還強調，要強化國家戰略科技力量，發揮黨和國家作為重大科技創新領導者、組織者的作用，構建關鍵核心技術攻關的高效組織體系，建立使命驅動、任務導向的國家實驗室體系，布局建設基礎學科研究中心，改革創新重大科技項目立項和組織管理方式，加強體系化競爭力量。要優化科技力量結構，發揮企業在科技創新中的主體作用，推動形成科技、產業、金融良性循環，加速推進科技成果轉化應用。

責任編輯：李冰琪

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