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日媒：解放軍曾在花蓮外海模擬登陸台灣

國情動向 22:14 2021/11/24

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日媒獨家消息指，解放軍軍艦早前穿越那國島與台灣之間的海域，在花蓮外海演練登陸作戰，與普遍猜測在西面登陸的構想不同，這將嚴重威脅日本安全。

產經新聞報道，2艘隸屬解放軍東海艦隊的071型登陸艦，14日在台灣和與那國島之間的海域南下後，到花蓮外海並停留一段時間，演習細節未明。日本陸上自衛隊沿岸監視，但未公布2艘軍艦的動向。071型是解放軍最大的登陸艦之一，據傳已服役8艘，可運兵約900人，以水陸兩棲戰車、氣墊登陸艇載人登陸。

報道指，一般認為解放軍登陸台灣，主戰場是面臨台海的台灣西部，而東部隔著中央山脈，沿海懸崖多，適合登陸的地方少，被視為後方地區。但是，花蓮有一處長約10公里的碎石灘，也有軍民合用的花蓮空軍機場，後者可用作疏散各地的飛機，避開導彈攻擊，是台灣的重要防禦據點。

台官員：嚴重威脅日本安全

產經新聞引述台官員消息指，解放軍最近將日本西南群島列為攻擊目標的選項，日防衛省2012年5月確認並公布071型登陸艦在太平洋上航行，但距離沖繩本島西南達600公里以上。他又指，解放軍正進行佔領、登陸後壓制對空、對艦火力訓練，其行動也可能轉為針對日本的西南群島，日本應提高警覺。

報道指上述消息若真確，堪稱意義重大，表明解放軍部隊將可攻擊沖繩宮古島等地。即使日本未被攻擊，在台撤僑行動也會受嚴重影響。

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責任編輯：陳建錫

外交 地緣政治 軍事衝突 軍事演習 兩岸關係 中美關係 中日關係 太平洋 軍艦 解放軍

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