【中國樓市】成都鼓勵房地產項目加快上市銷售 增加房貸投放

成都市住建局今日（24日）發布《關於精準應對疫情衝擊全力實現年度目標的通知》（下簡稱《通知》），推出12條措施促進企業「穩產滿產」。其中包括提高房地產審批效率、鼓勵項目加快上市銷售、提高房企預售資金支取比例上限、協調金融機構增加房地產信貸投放額度，加快發放速度，保障房地產企業及剛需置業人士的合理資金需求，給予重點企業開發貸款展期、減息。

全國首個明確加大房貸投放 信號意義強

易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進表示，成都是目前全國首個明確加大房貸投放的城市，具有非常強的信號意義，今次明確了「保企保按揭」的導向，充分體現對成都房地產市場平穩方面的支持。

嚴躍進又預計，內地後續會出台各類明確發文督促銀行加快房貸發放的文件，以進一步穩定市場，防範出現爛尾等風險，相信11月開始部分城市銷售數據低迷情況將有望改善。

《通知》提出4條關於房地產市場方面的措施，在加快項目上市銷售方面，要建立房地產項目上市調度機制，全面梳理年內可達到預售條件的房地產項目，建立清單逐一進行服務指導，對在土地出讓合同約定的銷售時限內提前上市的項目予以信用激勵。

而在預售資金監管方面，《通知》明確，對於企業信用等級為A級及以上的，可使用外地銀行保函替代相應下浮的監管額度。在項目主體結構工程完成四分之三以及主體結構封頂兩個節點，監管額度內預售資金支取比例上限分別提高5%；項目並聯竣工驗收備案後，監管額度內預售資金支取比例可達到95%。

保障房地產企業和剛需購房人群合理資金需求

與此同時，《通知》表示，考慮到近期房地產行業的資金需求，要求協調金融機構加大支持力度，具體為協調金融機構增加房地產信貸投放額度，加快發放速度，保障房地產企業和剛需購房人群的合理資金需求，給予重點企業開發貸款展期、降息。

對於提高房地產審批效率，《通知》並提出，強化並聯審批，統一市區兩級辦事流程，實行價格指導、預售許可、開盤銷售等全流程限時辦結，將總體審批時限壓縮三分之一以上。

【中國樓市】內地24省會城市二手房下跌廣州跌幅最大 8城跌回一年前

【中國樓市】傳廣州二手房貸鬆動 符這條件可不按指導價貸款

責任編輯：蒯宇澄

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道