美商務部將12間中企列黑名單 京：保留反制權利 （第三版）

中美科技角力下，美國商務部周三（24日）宣布，將27個實體及個人列入出口管制實體清單，包括12間中國企業，認為這些實體支持解放軍軍事現代化。美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）表示，這次行動有助阻止美國科技用於支持中俄軍事發展和「引起核不擴散憂慮」的活動。

（第三版更新於16:37 新增中國外交部回應）

京促美方糾錯 指保留反制權利

對此，中國商務部回應指，美國商務部出台新的制裁清單，不符中美兩國元首共識，不利於中美兩國，不利於全球產業鏈供應鏈安全和世界經濟復甦。商務部又指，美方泛化國家安全概念，隨意出台制裁措施，嚴重缺乏事實依據，程序非常不透明，中方表示強烈抗議，將向美方進行嚴正交涉。

中國外交部表示，美方屢屢泛化國家安全概念，濫用國家力量，無理打壓中國企業，這嚴重損害中國企業利益，肆意破壞國際秩序、經貿秩序和自由貿易規則，嚴重威脅全球產業鏈供應鏈。中方堅決反對美方上述舉措，要求美方立即糾正錯誤，中方保留對美方採取必要反制措施的權利，將採取一切必要措施，堅決維護中國企業的合法權益。

美商務部將12間中企列黑名單

為防止美國科技被用於中國軍隊發展量子計算發展、協助中國軍隊現代化而列入管制清單的8家中國企業分別是：杭州中科微電子、湖南國科微電子、新華三半導體技術、西安航天華迅科技、江蘇雲芯微電子、合肥微尺度物理科學國家實驗室、科大國盾量子、上海國盾量子技術股份有限公司。

另外，16個中國與巴基斯坦實體與個人則被認定協助巴基斯坦核活動與彈道飛彈計畫，被列入實體清單。

美國商務部長雷蒙多在聲明中表示，此次行動有助防止美國技術被用於中俄軍事發展、核不擴散等問題。商務部致力於透過有效的出口管制，以保護美國國家安全。

實體清單上的企業在獲取美國企業的產品或技術時將會受到阻礙，供應商需向商務部申請許可證才能向企業出售產品，但有很高機率會遭商務部拒絕。

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責任編輯：尹航

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