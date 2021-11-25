【中美角力】王毅批美辦民主峰會 試圖對其他國家美式改造

美國下月舉行首屆線上民主峰會，台灣受邀，中國則未在受邀名單上。中國國務委員兼外長王毅周三（24日）批評，美方所謂「民主峰會」，是試圖對其他主權國家進行美式改造。

王毅與伊朗外長阿卜杜拉希揚視像會晤，提到美方策劃舉辦的所謂「民主峰會」，本質上是打著民主旗號在世界上策動分裂，以意識形態劃線鼓動陣營對抗，試圖對其他主權國家進行美式改造，服務美自身戰略需要。

他認為，這種做法違背時代潮流，注定沒有前途。

阿卜杜拉希揚則說，伊方堅決反對單邊主義和霸凌行徑，反對雙重標準，反對干涉中國主權和內政。又譴責將體育賽事政治化，相信北京冬奧會將取得圓滿成功。

在北京，外交部發言人趙立堅周三也批評，所謂民主是美方拿來推進其地緣戰略目標、打壓他國、分裂世界、服務自身維霸私利的工具。美方披著民主外衣推行集團政治、挑動陣營對抗之舉，是冷戰思維的再現，受到國際社會有識之士的普遍質疑和反對。

中方堅決反對美方邀請台灣當局參加所謂「領導人民主峰會」。重申世界上只有一個中國。中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，台灣是中國領土不可分割的一部分。嚴正敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，停止向「台獨」勢力提供任何講台，停止為「台獨」勢力張目。警告為「台獨」勢力搭台，只會讓自己下不來台；與「台獨」玩火，終將引火燒身。

美國邀台灣參加下月民主峰會 中俄未在名單上 京堅決反對

【六中全會】中央政策研究室：民主不能由西方定義 斥美要分裂世界

責任編輯：林佩怡

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁