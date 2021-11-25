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針對野豬下山進村 內地14省這樣做（多圖）

社會熱點 10:52 2021/11/25

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漁護署近期處理野豬的作法引起廣泛討論。在內地，隨著生態環境不斷轉好，野豬數量也在增多。針對成群的野豬下山進村，對農作物、家禽家畜造成滋擾，14個省份開展野豬危害防控綜合試點工作。

山民：野豬繁殖力高 且沒天敵

據內媒「澎湃新聞」報道，在中部某省山區，水稻開始抽穗的時候，69歲的老楊便睡在地頭， 一守就是20天。因為睡不好，蚊子太多，老楊難以堅持，就從網上購買捕獸套，下在稻田周邊，最終捕到兩大一小三頭野豬，大的兩百多斤，小的五六十斤。老楊將野豬便宜賣了，換來兩三千元（人民幣，下同）。

村民非法捕獵野豬的用具（圖片來源：澎湃新聞）

公開報道顯示，這幾年野豬傷人事件頻發，因非法獵捕野豬獲刑和捕野豬電網電死人的事件，也並不鮮見。老楊直言，自己知道捕野豬違法，但沒辦法。他打理全家十畝地，每年淨收入數千元。去年，山腳的三畝稻田因野豬減產有三分一，他心疼不已。

在河南信陽，山民介紹，近三年，野豬越來越多。「野豬一年生兩次，在我們這也沒有天敵，發展特別快。」

四川、安徽、河南等多地的村民介紹，野豬都是在玉米、花生、紅薯這些農作物快成熟時才下山來吃。為驅趕野豬，村民們有放喇叭、放鞭炮的，也有在地裡裝電燈的，但野豬很快就不再害怕。還有村民因放鞭炮嚇野豬被派出所傳喚，因為當地禁燃鞭炮。

村民們在地裡掛起衣服防野豬（圖片來源：澎湃新聞）

村民為防野豬，在紅薯快成熟時，在地頭點燃的木屑再用濕草覆蓋，形成濃煙來驅趕野豬。然而，盡管每晚都點這樣的煙堆，紅薯地還是被野豬糟蹋光了。

還有安徽金寨縣的山民表示，野豬多次將雞棚鐵絲網拱開，鑽進去吃飼料，還咬死踩死數百只雞。雞場的狗曾被野豬咬傷過，後腿留下傷疤，如今看到野豬，只敢吠叫而不敢上前。

村民的田裡隨處可見野豬痕跡（圖片來源：澎湃新聞）

14省開展野豬危害防控綜合試點

四川、安徽等地此前已成立狩獵隊，調控野豬數量。金寨縣狩獵隊隊長汪家如介紹，今年從11月15日開始獵捕，截至11月22日，共捕獲24頭野豬。以往狩獵到的野豬由獵人自己處理，現在交給政府無害化處理，每斤毛豬有政府補貼10元。

今年5月，國家林業和草原局下發通知稱：為切實做好野豬危害防控工作，科學處理好保護野生動物與維護群眾切身利益關系，在前期河北、山西等6省份開展防控野豬危害綜合試點基礎上，增加遼寧、黑龍江、浙江、安徽、湖南、湖北、四川、寧夏8省份開展野豬危害防控綜合試點工作。

該通知要求各地從摸底調查、種群調控、主動預防、檢測預警、補償措施、管理培訓、輿論引導等方面，編制綜合試點方案。還要求各地主動征詢該局野豬防控專家組單位（北京林業大學野生動物研究所、中國林業科學研究院自然保護地研究所等）意見，接受其技術指導，開展狩獵人員專業技能培訓，探索獵捕結束和獵獲物處置方式等。

「豬堅強」年老去世遺體被冰凍 一頭豬為何牽動人心？（組圖）

湖北現非洲豬瘟疫情 7野豬死亡

責任編輯：尹航

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