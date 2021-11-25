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彭博：中國嚴苛的港口防疫規定阻礙全球航運業復甦

國情動向 11:39 2021/11/25

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彭博指，中國日益極端的病毒清零政策正在阻礙航運業的全面復甦，並延長了導致全球港口混亂、商店缺貨的危機。船舶管理公司和航運公司呼籲中國放寬限制，否則可能導致全球供應鏈中斷更加嚴重。

據彭博報道，為了將病毒拒之門外，中國繼續禁止在中國港口實施外籍船員換班，最近又對回國的中國海員實施長達七周的強制隔離。即使在其他地方更換了船員的船隻，也必須等待兩周才能獲准進入中國港口。

為了遵守中國的要求，船東和管理公司不得不重新安排船舶路線，導致運輸和船員換班延期，加劇了供應鏈危機。彭博引述國際航運公會秘書長Guy Platten表示，「中國的限制措施會產生連鎖反應，對船舶運營的任何限制都會對供應鏈產生累積影響，造成真正的中斷。」

彭博指，作為全球最大的出口國，中國是航運業的重要樞紐。同時，中國也是最後一個還在堅持清零政策的國家，防疫措施越來越激進。美國的供應短缺正在顯示緩解跡象，但英國的情況還在加劇。亞洲一些港口已經不那麼擁堵，但在加州，滿載的船隻仍在等待卸貨。

船員需隔離近50天

森海海事服務是中國船員外派機構之一，彭博引述董事總經理趙瑋透露，中國港口最新的限制措施針對的是中國船員，要求他們在返回中國之前隔離三周，抵達中國港口隔離兩周，然後在他們所屬省份再隔離兩周，之後才能與家人團聚。

他表示：「規定經常變化，取決於當地的疫情情況。」

船舶管理公司表示，船員即使有緊急醫療需求也不許在中國治療。中英船務曾有一位大副患了嚴重牙痛，但不能下船治療。他不得不等到這艘船到達南韓後才去看牙醫。

中英船務執行長兼香港船東會主席Bjorn Hojgaard認為，「中國是個大問題」，「他們在阻止病毒輸入方面做得很好，但代價是不讓船員進來，甚至中國船員有時也無法回國。」

報道還引述趙瑋指出，中國決心清零，不會放鬆防疫規定，「由於明年2月要舉辦冬奧會，防疫甚至可能還會加強」。

外電：中國數據新規添航運追蹤難度 海運供應鏈面臨挑戰

全球第一大港寧波舟山港現疫情 對航運市場影響幾何

責任編輯：袁瑋婧

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